F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Fórmula 1

F1: Mensagem do presidente da Ferrari foi direcionada principalmente a Hamilton, diz jornal italiano

John Elkann criticou abertamente a equipe de F1 da Scuderia após o duplo abandono no GP de São Paulo

Redação Motorsport.com
Editado:
John Elkann, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Após o GP de São Paulo de Fórmula 1,  onde ambos os carros da Ferrari abandonaram, a imprensa italiana reportou uma carta interna de John Elkann, presidente da Ferrari. O chefe da equipe enviou uma mensagem dura para o time de Maranello, na qual elogiou e criticou diferentes setores da Scuderia ao mesmo tempo. Segundo o Corriere della Sera, a crítica foi dirigida principalmente para Lewis Hamilton.

Leia também:

Elkann elogiou a divisão WEC da Ferrari, que conquistou um feito histórico no fim de semana no Bahrein: venceu os campeonatos mundiais de pilotos e fabricantes, algo que não acontecia desde os anos 1970.

Ao mesmo tempo, o ítalo-americano criticou duramente a equipe de F1. “O GP de São Paulo foi uma enorme decepção para nós. Os mecânicos trabalham muito bem nos pit stops, o carro melhorou bastante, mas há problemas sérios em outras áreas. Alguns pilotos falam demais e não se concentram na pilotagem. O segundo lugar no campeonato de construtores ainda é possível, mas os pilotos precisam pensar na equipe, não em si mesmos”, revelou o La Repubblica.

Segundo o Corriere della Sera, a carta foi dirigida principalmente a  Hamilton. O heptacampeão ainda não conquistou nenhum pódio com a Ferrari e, ao longo da temporada, criticou várias vezes a equipe e a FIA. O jornal afirma que isso irritou bastante Elkann, que espera que seus pilotos mostrem seu desempenho na pista, e não pela imprensa.

Fontes do Corriere afirmam que o presidente da Ferrari espera foco total de todos para o restante da temporada e quer que Hamilton finalmente prove nas próximas corridas o motivo pelo qual foi contratado pela equipe.

Ouça versão áudio do Podcast:

 

