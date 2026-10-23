F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo

A Mercedes adiou a introdução de uma unidade de potência atualizada, inicialmente prevista para este fim de semana, em Austin. A decisão foi tomada porque o desenvolvimento do novo motor ainda não está concluído e, com isso, o GP de São Paulo de Fórmula 1, surge como a primeira oportunidade para a utilizar a novidade.

A atualização está relacionada ao sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização (ADUO, na sigla em inglês), mecanismo da F1 que permite a fabricantes em desvantagem técnica realizar melhorias extras em suas unidades de potência. A Mercedes foi considerada mais de 2% e menos de 4% atrás da referência de de 2026, a Red Bull, garantindo o direito de introduzir uma evolução durante a temporada.

As informações são do portal britânico The Race, o qual ainda diz que o novo motor também não deverá estar pronto para o GP do México, marcado para o próximo fim de semana. Assim, a etapa brasileira passa a ser a data mais provável para a estreia do conjunto atualizado.

A Mercedes ainda precisa considerar as consequências da utilização do novo motor para George Russell. O britânico já precisou cumprir uma punição e largar do fundo do grid este ano no GP de Singapura, quando precisou trocar o motor após uma falha em Sepang.

Mesmo que o motor atualizado seja utilizado em apenas duas ou três etapas este ano, os dados coletados poderão contribuir para o desenvolvimento de 2027.

Enquanto a estreia do novo motor permanece indefinida, a Mercedes levará para o GP dos Estados Unidos a atualização de chassi apresentada em Sepang. E, diferentemente de Singapura, quando a equipe adotou especificações distintas entre os dois carros, Russell e Kimi Antonelli terão o pacote atualizado em todo o fim de semana.

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