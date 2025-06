Recentemente, o jornal britânico The Times levantou rumores de que George Russell poderia estar procurando uma equipe diferente para 2026 na Fórmula 1, colocando a Aston Martin como principal alvo do piloto britânico. Porém, a Mercedes não vê a situação dessa maneira.

No momento, a equipe de Brackley se vê com uma dupla muito consistente e forte: Andrea Kimi Antonelli é o novato dos sonhos, conquistando pontos de maneira consistente e tendo resultados sempre muito próximos de seu companheiro de equipe. Russell também não deixa a desejar e está sendo o líder ideal.

Porém, por outro lado, há Max Verstappen que claramente não está confortável com as dificuldades na Red Bull e pode começar a procurar uma saída, mesmo que seu contrato com a equipe de Milton Keynes esteja assinado até 2028.

Aos poucos, os rumores vão ganhando forma e, mais recentemente, Russell tirou a menção à Mercedes de seu Instagram. Anteriormente, o piloto colocava seu título como "Piloto de Fórmula 1 pela Mercedes-AMG Petronas", agora, está nomeado apenas como "Piloto de Fórmula 1" com a bandeira britânica.

Essa situação é algo muito parecido com o que aconteceu quando o piloto já havia assinado com a equipe de Brackley depois de defender a Williams. A mudança foi sutil, mas deixou um ponto de interrogação.

Mercedes se manifesta

Mesmo com todo esse burburinho, a equipe britânica não parece muito preocupada com o futuro de Russell. À Sky Sports, Bradley Lord, chefe de comunicação do time, afastou os rumores e disse que toda a situação está sendo lidada de maneira tranquila.

"Gerenciamos a carreira de George, além de sermos a equipe pela qual ele corre atualmente, mas sabemos que não há pressão. Ele está totalmente focado em como vamos seguir evoluindo o carro".

Lord acredita que Toto Wolff, CEO e chefe da Mercedes, e Russell encontrarão o momento certo para sentarem e conversarem sobre o futuro.

"Isso ainda não aconteceu, mas certamente acontecerá nas próximas semanas e meses".

Também é importante lembrar que a Aston Martin tem contrato assinado com Fernando Alonso e Lance Stroll para 2026, o que diminui as chances de uma possível troca por Russell.

