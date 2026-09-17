Com 145 pontos de vantagem para os rivais no Mundial de Construtores e com Andrea Kimi Antonelli 101 à frente do melhor não-Mercedes no Mundial de Pilotos, a equipe alemã acredita ter uma "boa margem" para mudar o foco para o desenvolvimento do carro da temporada 2027 da Fórmula 1.

Após uma fase turbulenta no período do efeito solo, a Mercedes voltou a ser a força dominante da F1 na chegada do novo regulamento da categoria, liderando ambos os Mundiais com folga após o GP da Espanha, tendo vencido 10 de 14 GPs, mesmo com um plano controlado de atualizações, contra projetos frenéticos de McLaren e Ferrari.

Com um último pacote de atualizações planejado para o GP do Bahrein na Malásia, a Mercedes já olha para 2027 com mais afinco.

“2027 começou há algum tempo, antes do verão”, disse Wolff após a vitória em Madri. “No verão, transferimos recursos para o próximo ano, e isso continua conforme o plano, independentemente de onde estamos no campeonato".

Enquanto Ferrari e McLaren oscilam na disputa pela marca de segunda força do grid, a posição da Mercedes parece muito segura. Mesmo assim, Wolff mantém cautela quanto as perspectivas para o restante de 2026.

Toto Wolff says Mercedes has already started working on 2026 Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Você pode ter um abandono, pode bater e abandonar. Isso acontece duas vezes seguidas e então, de repente, o que parecia uma boa margem já não é mais, porque você tem seis corridas pela frente. Então, na minha opinião, precisamos simplesmente ignorar os pontos até que matematicamente não seja mais realista, ou não seja mais real, que eles vençam, e até lá apenas nos concentrar em cada semana e tentar dar o seu melhor".

Para dar o seu "melhor", a Mercedes tem uma atualização "sólida" pronta para estrear na Malásia. E, embora ele admita que podem surgir problemas ao levar novas peças para a pista, a Mercedes parece confiante nas novas peças que estrearão.

“Acho que estamos levando uma atualização sólida para a Malásia”, disse ele à Sky Sports no sábado. “Então, temos que sobreviver a mais uma em Baku e vamos ver, mas às vezes ela não se correlaciona tão bem com a pista. Então, espero que se correlacione e, com sorte, isso nos coloque em igualdade com os outros em termos de atualizações, mas nunca se sabe".

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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