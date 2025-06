F1: Mercedes, Alonso e Lawson trocam motores para GP do Canadá

Os carros da dupla da Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, de Fernando Alonso, da Aston Martin, e do piloto da Racing Bulls Liam Lawson tiveram os motores trocados para o GP do Canadá de Fórmula 1. Tais informações foram divulgadas em documento de corrida da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Apesar das mudanças, nenhum dos pilotos sofrerá punição de posições de grid, pois todas as trocas foram planejadas para não passarem o limite de modificações definido pelo livro de regras da F1.

Enquanto Russell, Antonelli e Alonso fizeram sua terceira troca, com mais uma 'no banco' para gastar, Lawson fez sua última mudança antes de passar do limite. Isso é, em parte, devido ao neozelandês ter 'herdado' as mudanças feitas no carro da Racing Bulls enquanto Yuki Tsunoda ainda era o piloto da escuderia italiana.

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Watch: HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!