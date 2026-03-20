A Mercedes nomeou Bradley Lord como vice-chefe da equipe e 'braço direito' de Toto Wolff na gestão da equipe de Fórmula 1.

Lord entrou na equipe em 2013 como gerente de comunicações e, desde então, viu suas responsabilidades crescerem, de acordo com um comunicado divulgado pela Mercedes. Assim, ele foi agora nomeado vice-chefe de equipe para “formalizar responsabilidades que cresceram organicamente nos últimos anos”, explicou o time de Brackley.

“Com o crescimento da nossa equipe e da F1, o escopo de nossas operações e as responsabilidades associadas em nível sênior aumentaram significativamente”, explicou Wolff. “Por isso, aproveitamos esta oportunidade para implementar uma mudança que, na prática, já vem ocorrendo há algum tempo".

“Embora minha função e responsabilidades gerais não mudem nem um milímetro, o trabalho de Bradley como vice-chefe de equipe irá aprimorar ainda mais a capacidade de nosso grupo de liderança e fornecer apoio contínuo a mim, como chefe de equipe e CEO".

“Bradley é um membro dedicado e de longa data da nossa organização, que desempenhou um papel importante para que a equipe se tornasse a mais bem-sucedida da era moderna. Alinhar nossa estrutura dessa forma garante que nosso grupo de liderança possa se concentrar totalmente nas áreas onde pode agregar maior valor e está otimizado para atender às demandas de um esporte em rápido crescimento".

Lord assumirá o cargo de vice-chefe de equipe com efeito imediato.

A Mercedes não foi a primeira equipe de F1 com a qual Lord trabalhou, tendo começado na série como estagiário na assessoria de imprensa da Benetton em 2001. Ele então ocupou vários cargos nas áreas de mídia e comunicação, incluindo na Renault e na Daimler AG, empresa controladora da Mercedes.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!