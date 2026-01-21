O mundo da Fórmula 1 gira em torno do dinheiro e muito disso vem dos patrocínios de marcas grandes com as equipes. Dessa vez, a Mercedes se tornou o foco ao anunciar seu novo acordo com a Nubank, instituição financeira brasileira que pretende expandir suas operações internacionalmente.

A marca focará em ações dentro e fora das pistas nos Estados Unidos, México, Colômbia e Brasil, estabelecendo um contrato plurianual.

"A F1 é uma das poucas plataformas de fãs verdadeiramente globais, e a equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 é uma força determinante no esporte, com um histórico incomparável. Esta parceria nos dá uma poderosa oportunidade de nos conectarmos com centenas de milhões de fãs no Brasil, México, Colômbia, Estados Unidos e em muitos outros países", disse Cristina Junqueira, cofundadora, diretora de crescimento e CEO da Nubank nos Estados Unidos.

"Estamos ansiosos para unir forças com a equipe Mercedes F1 para aproveitar o foco no cliente, a plataforma tecnológica e a inovação da Nu para oferecer acesso premium e experiências digitais incríveis que aproximem os fãs da ação. Construir uma marca global é uma jornada de vários anos, e há muito mais por vir", continuou.

"Inovação e disrupção estão no centro de tudo o que fazemos, e nossa parceria com a Nu reflete esses valores em comum", declarou Toto Wolff, CEO e chefe da Mercedes na F1. "Compartilhamos o compromisso de ultrapassar limites e encontrar maneiras mais inteligentes e eficientes de obter resultados. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e impulsionar essa excelência por meio dessa parceria".

Mercedes pode ser nova parceria da Microsoft

Além da Nubank, a Mercedes deve anunciar uma nova parceria com a Microsoft, segundo informações da Sky News.

A reportagem indica que a equipe de Brackley confirmará a parceria durante o lançamento do carro de 2026, em 22 de janeiro, e aponta para um valor na casa dos 60 milhões de dólares (R$ 322,8 milhões) por ano, embora esse número não tenha sido confirmado.

A parceria com a gigante da tecnologia seria a mais recente colaboração a ser anunciada, após a parceria da Mercedes com a PepsiCo, e também vem depois que Toto Wolff, vendeu 15% de participação em sua holding, o que se traduz em 5% da equipe de F1, para o CEO da CrowdStrike, George Kurtz.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Peter Fox / Getty Images

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!