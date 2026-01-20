Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Mercedes anuncia saída de diretor de design de carros

John Owen tomou a decisão de se afastar da categoria depois de mais de uma década de parceria com o time de Brackley

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

O chefe de design de longa data da Mercedes, John Owen, decidiu deixar seu cargo na equipe de Fórmula 1. A confirmação foi feita pelo próprio time nesta terça-feira (20).

De acordo com a equipe, Owen tomou a decisão de fazer uma pausa na F1 e ajudará na transição de seu sucessor antes de iniciar seu período de licença no final deste ano.

Owen ingressou na equipe de Brackley em 2007 e foi parte integrante dos oito títulos de construtores da Mercedes (2014-21) e dos sete campeonatos de pilotos (2014-20).

Tendo atuado anteriormente como aerodinamicista na Sauber, Owen ingressou na equipe na época da Honda e permaneceu na campanha vencedora do título de 2009 da Brawn GP como aerodinamicista principal.

Podium: race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG, second place Nico Rosberg, Mercedes AMG, third place Max Verstappen, Red Bull Racing and John Owen, Chief Designer, Mercedes AMG

Pódio: vencedor da corrida Lewis Hamilton, Mercedes AMG, segundo lugar Nico Rosberg, Mercedes AMG, terceiro lugar Max Verstappen, Red Bull Racing e John Owen, designer-chefe, Mercedes AMG

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

O britânico foi posteriormente nomeado designer-chefe quando a equipe foi comprada pela Mercedes e ficou responsável pelo design de cada um dos 17 carros de F1 da marca, incluindo o W17 de 2026.

"Desejamos a John tudo de bom para o futuro e agradecemos por seu papel considerável no sucesso da equipe", diz a declaração da Mercedes.

"A função de John será preenchida por meio de uma promoção interna. Giacomo Tortora (atualmente diretor de engenharia) se tornará o novo diretor de design de carros da equipe, com o diretor técnico adjunto Simone Resta supervisionando esse grupo".

Artigo anterior F1: O desafio duplo das equipes de fábrica com a mudança de regulamento em 2026
Próximo artigo F1: Honda esconde parte importante do motor em lançamento; marca admite dificuldades

