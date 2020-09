Há exatos oito anos, a Mercedes anunciava aquele que se tornaria o piloto mais bem-sucedido em sua história na F1: Lewis Hamilton. O piloto inglês vinha da McLaren com um título na bagagem, além de 21 vitórias, 49 pódios e 26 poles.

A própria equipe fez questão de relembrar a data em suas redes sociais, com a foto de apresentação do futuro campeão pelo time.

"Nesse dia em 2012, anunciamos que Lewis Hamilton estava se juntando ao time. O resto é história."

O fato é que essa “história” é muito rica. Mesmo com os títulos mundiais de 1954 e 1955 de Juan Manuel Fangio, o projeto de retomada da montadora na F1 é extremamente bem-sucedido, principalmente a partir de 2014, quando a F1 introduziu os motores híbridos.

Hamilton na Mercedes Mercedes (geral) % de Hamilton na Mercedes Corridas 150 220 68% Vitórias 69 110 62% Pódios 110 227 48% Poles 70 121 57% Volta mais rápida 39 81 48%

Raio-X de Hamilton: veja a metamorfose e as histórias inéditas do maior piloto da F1 na atualidade

PODCAST: A liderança de Hamilton pode transformá-lo em uma influência maior que Senna fora da F1