F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026

Bradley Lord, vice-chefe de equipe da Mercedes, apresentou quais são as razões que explicam a ascensão de Kimi Antonelli como candidato ao título na temporada 2026 da Fórmula 1 e como ele evoluiu em relação ao ano passado.

Antonelli passou por uma temporada difícil em 2025, ao estrear como o terceiro piloto mais jovem da história da F1, tendo pulado a F3 para passar apenas um ano na F2 antes de ingressar em uma das equipes mais bem-sucedidas do campeonato mundial – graças à saída de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari.

O jovem italiano costumava ser amplamente superado pelo companheiro de equipe George Russell, mas inverteu essa dinâmica com a nova era técnica da F1 – a ponto de liderar o campeonato de pilotos de 2026 na pausa de agosto, tendo vencido seis dos 11 GPs, incluindo cinco consecutivos.

“Já me perguntaram algumas vezes se eu estava surpreso”, comentou Lord. “E acho que a resposta é não e sim. Contratamos Kimi e tomamos a decisão de trazê-lo para a equipe porque acreditávamos em seu potencial".

"Mas também é inegável que ver um piloto, em apenas sua segunda temporada na F1, apresentando um desempenho tão consistente e com uma maturidade genuína e serena é incrivelmente impressionante".

Bradley Lord, vice-chefe da equipe Mercedes AMG F1 Team Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Ao longo daquela primeira temporada difícil, é quase como se ele tivesse conseguido aprender o equivalente a várias temporadas em apenas uma, e tudo isso foi consolidado durante o inverno [europeu, verão no Brasil]".

“Tenho certeza de que, até certo ponto, há também o fator de reinício trazido pelos novos regulamentos. Isso significa que todos os pilotos estão em uma curva de aprendizado íngreme com novos carros e novas unidades de potência, e parece que, no conjunto do grid, houve um reequilíbrio entre os pilotos mais novos no esporte e os mais experientes, especialmente nas equipes onde é possível observar essas duplas".

“Kimi, obviamente, fez e continua fazendo um trabalho incrível, e dá para ver sua confiança e autoconfiança crescendo a cada fim de semana, não de uma forma em que ele se deixe levar pelas emoções".

"Ele mantém os pés bem firmes no chão e é mantido assim pela família e também dentro da equipe. Dá para ver claramente sua autoconfiança crescendo, e isso é realmente muito, muito impressionante".

Ao falar mais sobre como Antonelli se recuperou do difícil ano de estreia, Lord continuou: “Acho que ele encontrou o método que funcionou para ele a fim de tirar o máximo proveito da equipe, compreender o esforço necessário antes do fim de semana para chegar preparado – porque o tempo de pista é um recurso tão escasso e valioso, especialmente em um calendário em que vemos cada vez mais sprints, e, portanto, é um TL1 e, em seguida, você vai direto para uma sessão cronometrada, uma sessão competitiva e assim por diante, em vez de um treino livre".

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Foto: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

“Foi uma reinicialização realmente útil na época de Baku para que ele realmente redobrasse seus esforços com o Bono [Peter Bonnington, engenheiro de corrida] e o restante da equipe ao seu redor, com a regularidade das visitas ao simulador e a intensidade e profundidade do trabalho lá, para que ele pudesse enxergar a oportunidade que estava ali para ele agarrar e aproveitar. E ele está aproveitando bem".

O que também contribuiu para essa melhora foi a abordagem da Mercedes de proteger Antonelli da pressão e do frenesi da mídia tanto quanto possível, com lições aprendidas em uma sessão de TL1 em Monza em 2024, quando bateu com o carro em sua primeira volta rápida.

“Temos sido muito cuidadosos e criteriosos na forma como tentamos apoiar a introdução de Kimi à F1”, acrescentou Lord. “É um passo enorme para qualquer piloto, especialmente com a expectativa que vem junto ao fato de pilotar pela Mercedes".

"Por isso, ajudá-lo a não ficar sobrecarregado com compromissos de marketing ou atividades de relações públicas na pista e em outros eventos, mas gerenciar tudo isso da maneira mais tranquila possível".

“Costumamos dizer aos pilotos: ‘Olha, não podemos torná-los mais rápidos com essas coisas, mas se errarmos, com certeza podemos deixá-los mais lentos’".

No entanto, quando foi sugerido que um Antonelli mais jovem poderia ter sido “mais adaptável” do que Russell para tirar o máximo proveito dos novos carros da F1, Lord rapidamente rejeitou essa opinião.

“Não, não acho que nenhum dos pilotos tenha se fechado em seus hábitos ou tenha qualquer outra atitude que não seja de mente totalmente aberta sobre como tirar o melhor proveito desses carros”, insistiu. “A capacidade de se adaptar, de ser ágil e versátil, é sempre um ponto forte fundamental de qualquer piloto de ponta, e tanto Kimi quanto George têm essa habilidade e capacidade também".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Esses são carros em que — e essa é uma fórmula em que às vezes você pode se perder um pouco em meio a algumas de suas complexidades – a orientação e o conselho têm sido simplesmente manter as coisas simples, concentrar-se na pilotagem, posicionar os pneus corretamente, fazer o que todo piloto sempre precisa fazer bem e lidar com os sistemas; depois, aprender o que for necessário, dar apoio e entregar o melhor resultado possível também".

“Obviamente, quando as coisas não estão funcionando direito, isso pode se tornar bastante complexo e complicado, mas acho que o Kimi conseguiu, na verdade, filtrar grande parte do ruído e se concentrar realmente no essencial, focar nas partes centrais do que ele precisa fazer, e isso cria espaço para que os engenheiros se concentrem na configuração e na otimização de todos os outros sistemas também. Portanto, tem sido um equilíbrio realmente bom de esforços entre essas diferentes áreas".

Colaboração de Oleg Karpov e Roberto Chinchero

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