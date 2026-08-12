Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Fórmula 1
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

Fórmula 1
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

Fórmula 1
F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

MotoGP: Bezzecchi abre o jogo sobre crise psicológica com lesões e fase ruim

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi abre o jogo sobre crise psicológica com lesões e fase ruim

Indy divulga primeira parte do calendário da temporada 2027

Indy
Indy divulga primeira parte do calendário da temporada 2027

F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026

Fórmula 1
F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026
Fórmula 1

F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026

Bradley Lord, vice-chefe de equipe da Mercedes, analisa como o jovem piloto italiano evoluiu de forma tão impressionante em relação à temporada 2025

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bradley Lord, vice-chefe de equipe da Mercedes, apresentou quais são as razões que explicam a ascensão de Kimi Antonelli como candidato ao título na temporada 2026 da Fórmula 1 e como ele evoluiu em relação ao ano passado.

O editor recomenda:

Antonelli passou por uma temporada difícil em 2025, ao estrear como o terceiro piloto mais jovem da história da F1, tendo pulado a F3 para passar apenas um ano na F2 antes de ingressar em uma das equipes mais bem-sucedidas do campeonato mundial – graças à saída de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari.

O jovem italiano costumava ser amplamente superado pelo companheiro de equipe George Russell, mas inverteu essa dinâmica com a nova era técnica da F1 – a ponto de liderar o campeonato de pilotos de 2026 na pausa de agosto, tendo vencido seis dos 11 GPs, incluindo cinco consecutivos.

“Já me perguntaram algumas vezes se eu estava surpreso”, comentou Lord. “E acho que a resposta é não e sim. Contratamos Kimi e tomamos a decisão de trazê-lo para a equipe porque acreditávamos em seu potencial".

"Mas também é inegável que ver um piloto, em apenas sua segunda temporada na F1, apresentando um desempenho tão consistente e com uma maturidade genuína e serena é incrivelmente impressionante".

Bradley Lord, Deputy Team Principal, Mercedes AMG F1 Team

Bradley Lord, vice-chefe da equipe Mercedes AMG F1 Team

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Ao longo daquela primeira temporada difícil, é quase como se ele tivesse conseguido aprender o equivalente a várias temporadas em apenas uma, e tudo isso foi consolidado durante o inverno [europeu, verão no Brasil]".

“Tenho certeza de que, até certo ponto, há também o fator de reinício trazido pelos novos regulamentos. Isso significa que todos os pilotos estão em uma curva de aprendizado íngreme com novos carros e novas unidades de potência, e parece que, no conjunto do grid, houve um reequilíbrio entre os pilotos mais novos no esporte e os mais experientes, especialmente nas equipes onde é possível observar essas duplas".

“Kimi, obviamente, fez e continua fazendo um trabalho incrível, e dá para ver sua confiança e autoconfiança crescendo a cada fim de semana, não de uma forma em que ele se deixe levar pelas emoções".

"Ele mantém os pés bem firmes no chão e é mantido assim pela família e também dentro da equipe. Dá para ver claramente sua autoconfiança crescendo, e isso é realmente muito, muito impressionante".

Ao falar mais sobre como Antonelli se recuperou do difícil ano de estreia, Lord continuou: “Acho que ele encontrou o método que funcionou para ele a fim de tirar o máximo proveito da equipe, compreender o esforço necessário antes do fim de semana para chegar preparado – porque o tempo de pista é um recurso tão escasso e valioso, especialmente em um calendário em que vemos cada vez mais sprints, e, portanto, é um TL1 e, em seguida, você vai direto para uma sessão cronometrada, uma sessão competitiva e assim por diante, em vez de um treino livre".

Kimi Antonelli, Peter Bonnington

Kimi Antonelli, Peter Bonnington

Foto: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

“Foi uma reinicialização realmente útil na época de Baku para que ele realmente redobrasse seus esforços com o Bono [Peter Bonnington, engenheiro de corrida] e o restante da equipe ao seu redor, com a regularidade das visitas ao simulador e a intensidade e profundidade do trabalho lá, para que ele pudesse enxergar a oportunidade que estava ali para ele agarrar e aproveitar. E ele está aproveitando bem".

O que também contribuiu para essa melhora foi a abordagem da Mercedes de proteger Antonelli da pressão e do frenesi da mídia tanto quanto possível, com lições aprendidas em uma sessão de TL1 em Monza em 2024, quando bateu com o carro em sua primeira volta rápida.

“Temos sido muito cuidadosos e criteriosos na forma como tentamos apoiar a introdução de Kimi à F1”, acrescentou Lord. “É um passo enorme para qualquer piloto, especialmente com a expectativa que vem junto ao fato de pilotar pela Mercedes".

"Por isso, ajudá-lo a não ficar sobrecarregado com compromissos de marketing ou atividades de relações públicas na pista e em outros eventos, mas gerenciar tudo isso da maneira mais tranquila possível".

“Costumamos dizer aos pilotos: ‘Olha, não podemos torná-los mais rápidos com essas coisas, mas se errarmos, com certeza podemos deixá-los mais lentos’".

No entanto, quando foi sugerido que um Antonelli mais jovem poderia ter sido “mais adaptável” do que Russell para tirar o máximo proveito dos novos carros da F1, Lord rapidamente rejeitou essa opinião.

“Não, não acho que nenhum dos pilotos tenha se fechado em seus hábitos ou tenha qualquer outra atitude que não seja de mente totalmente aberta sobre como tirar o melhor proveito desses carros”, insistiu. “A capacidade de se adaptar, de ser ágil e versátil, é sempre um ponto forte fundamental de qualquer piloto de ponta, e tanto Kimi quanto George têm essa habilidade e capacidade também".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Esses são carros em que — e essa é uma fórmula em que às vezes você pode se perder um pouco em meio a algumas de suas complexidades – a orientação e o conselho têm sido simplesmente manter as coisas simples, concentrar-se na pilotagem, posicionar os pneus corretamente, fazer o que todo piloto sempre precisa fazer bem e lidar com os sistemas; depois, aprender o que for necessário, dar apoio e entregar o melhor resultado possível também".

“Obviamente, quando as coisas não estão funcionando direito, isso pode se tornar bastante complexo e complicado, mas acho que o Kimi conseguiu, na verdade, filtrar grande parte do ruído e se concentrar realmente no essencial, focar nas partes centrais do que ele precisa fazer, e isso cria espaço para que os engenheiros se concentrem na configuração e na otimização de todos os outros sistemas também. Portanto, tem sido um equilíbrio realmente bom de esforços entre essas diferentes áreas".

Colaboração de Oleg Karpov e Roberto Chinchero

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Cadillac anuncia ex-diretor da Alpine como novo chefe de equipe
Próximo artigo F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

Principais comentários
Mais de
Benjamin Vinel

F1 - Clark, Senna, Antonelli: Como o recorde de mais jovem a conquistar um Grand Chelem evoluiu

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Clark, Senna, Antonelli: Como o recorde de mais jovem a conquistar um Grand Chelem evoluiu

F1: Chefe da Cadillac dá detalhes sobre construção de fábrica "enorme" nos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da Cadillac dá detalhes sobre construção de fábrica "enorme" nos EUA

F1 - Ocon relembra drama na Mercedes: “Entrei no carro e chorei”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ocon relembra drama na Mercedes: “Entrei no carro e chorei”
Mais de
Andrea Kimi Antonelli

Disputa Antonelli x Russell é o que a F1 precisa no momento, diz Fittipaldi

Fórmula 1
Fórmula 1
Disputa Antonelli x Russell é o que a F1 precisa no momento, diz Fittipaldi

F1: Antonelli pode cumprir punição por trocas na unidade de potência em Monza; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli pode cumprir punição por trocas na unidade de potência em Monza; entenda

F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2
Mais de
Mercedes

F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Mercedes prega cautela com plano de atualizações do carro em 2026

F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

Últimas notícias

F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Fórmula 1
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

Fórmula 1
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano