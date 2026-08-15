A Mercedes admitiu estar "assustada" com a rapidez com que suas rivais conseguem produzir grandes atualizações para os carros de 2026 da Fórmula 1 e, apesar de ser a líder do campeonato, teria optado por mudar os planos.

O time de Brackley está preocupado com o teto orçamentário e, por isso, segundo informações do Autoracer.it, optou pelo 'plano B'. Ou seja, em vez de investir em novas peças feitas do zero, os engenheiros deverão trabalhar e aprimorar o que já foi projetado na fábrica.

Inicialmente, a Mercedes guardaria os esforços e o dinheiro para a próxima temporada, mas vendo os problemas de confiabilidade crescendo nas últimas corridas e a aproximação rápida da Ferrari e da McLaren, precisou revisitar os planos.

Recentemente Toto Wolff, chefe do time, confirmou que a Mercedes está trabalhando para tal, mas não planeja atualizações mirabolantes para a segunda metade do ano.

"Vamos trazer algumas atualizações para a pista. Estamos monitorando cuidadosamente o que podemos fazer; em termos de orçamento, estamos em uma boa posição. Tentamos concentrar as atualizações um pouco mais na segunda metade da temporada. Veremos se isso será suficiente ".

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: John Thys / AFP via Getty Images

Ainda segundo o site italiano, mais uma grande atualização - e provavelmente uma das últimas substanciais - deve chegar para Andrea Kimi Antonelli e George Russell entre as corridas na Malásia e em Singapura.

Vale lembrar que o GP do Bahrein foi remarcado no circuito da Malásia e manterá o nome bahrenita, uma vez que o evento continua sendo custeado pelo governo do Bahrein.

É esperado que o pacote seja introduzido no carro durante o fim de semana de Singapura, apesar da corrida sprint marcada para o circuito urbano de Marina Bay. Porém, com a adição de Sepang como uma rodada tripla, pode ser que a Mercedes adie os testes alguns dias.

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