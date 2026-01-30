Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Mercedes confirma que será única fornecedora de safety cars em 2026

Com a saída da Aston Martin, marca das 'Flechas de Prata' será a única fornecedora de carros médicos e de segurança do Campeonato Mundial

Lydia Mee
Publicado:
O Safety Car da FIA no campo

A Mercedes confirmou que será a única fornecedora de safety cars e carros médicos para todos os finais de semana de corrida da Fórmula 1 em 2026.

Leia também:

Embora a notícia já fosse esperada após a Aston Martin confirmar que seu contrato com a categoria máxima do automobilismo se encerrou, a Mercedes agora divulgou que será a única fornecedora de safety cars e de carros médicos para a próxima temporada da F1, incluindo os testes de pré-temporada no Bahrein.

2026 será de alguns marcos para a Mercedes, que fornece o Mercedes-AMG GT Black Series como safety car e o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ como carro médico desde 2022.

A marca celebrará o 30º aniversário de fornecimento dos safety cars no campeonato, com a primeira aparição no GP da França de 1996, e Bernd Mayländer alcançará 500 GPs na função de piloto do carro de segurança.

“A segurança é um valor absolutamente central da nossa marca e dos nossos produtos,” disse Christoph Sagemüller, chefe da Mercedes-AMG Motorsport. “É por isso que fornecemos o Carro Oficial de Segurança e Médico da FIA na F1 desde 1996".

The FIA Safety Car on track during the F1 Grand Prix of Great Britain

The FIA Safety Car on track during the F1 Grand Prix of Great Britain

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“A partir da temporada 2026, os Carros Oficiais da F1 voltarão a ostentar a estrela em todos os eventos. Dessa forma, continuaremos a contribuir ativamente para a segurança na principal categoria do automobilismo".

“Para a Mercedes-AMG, a Fórmula 1 não é apenas uma plataforma esportiva, mas também um ambiente onde o desempenho, a confiabilidade e a segurança dos nossos veículos se tornam visíveis sob condições extremas".

Os testes de pré-temporada no Bahrein acontecerão de 11 a 13 de fevereiro e novamente de 18 a 20 de fevereiro. A temporada começará com o GP da Austrália, de 6 a 8 de março, no circuito de Albert Park.

