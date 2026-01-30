F1: Mercedes confirma que será única fornecedora de safety cars em 2026

A Mercedes confirmou que será a única fornecedora de safety cars e carros médicos para todos os finais de semana de corrida da Fórmula 1 em 2026.

Embora a notícia já fosse esperada após a Aston Martin confirmar que seu contrato com a categoria máxima do automobilismo se encerrou, a Mercedes agora divulgou que será a única fornecedora de safety cars e de carros médicos para a próxima temporada da F1, incluindo os testes de pré-temporada no Bahrein.

2026 será de alguns marcos para a Mercedes, que fornece o Mercedes-AMG GT Black Series como safety car e o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ como carro médico desde 2022.

A marca celebrará o 30º aniversário de fornecimento dos safety cars no campeonato, com a primeira aparição no GP da França de 1996, e Bernd Mayländer alcançará 500 GPs na função de piloto do carro de segurança.

“A segurança é um valor absolutamente central da nossa marca e dos nossos produtos,” disse Christoph Sagemüller, chefe da Mercedes-AMG Motorsport. “É por isso que fornecemos o Carro Oficial de Segurança e Médico da FIA na F1 desde 1996".

“A partir da temporada 2026, os Carros Oficiais da F1 voltarão a ostentar a estrela em todos os eventos. Dessa forma, continuaremos a contribuir ativamente para a segurança na principal categoria do automobilismo".

“Para a Mercedes-AMG, a Fórmula 1 não é apenas uma plataforma esportiva, mas também um ambiente onde o desempenho, a confiabilidade e a segurança dos nossos veículos se tornam visíveis sob condições extremas".

Os testes de pré-temporada no Bahrein acontecerão de 11 a 13 de fevereiro e novamente de 18 a 20 de fevereiro. A temporada começará com o GP da Austrália, de 6 a 8 de março, no circuito de Albert Park.

