F1: Mercedes confirma punição para Russell por troca de motor

A Mercedes já confirmou que Andrea Kimi Antonelli pagará a punição por mais uma troca de motor no GP da Itália no próximo fim de semana de Fórmula 1. A dúvida ainda pairava sobre George Russell.

Em casa, Antonelli largará da última posição por ultrapassar o limite de trocas de motor na atual temporada. É possível que a Mercedes aproveite o momento para introduzir uma peça totalmente atualizada depois de se encaixar mais uma vez no ADUO logo atrás da Red Bull.

Em entrevista ao podcast Nu Silver Arrows, Bradley Lord, vice-chefe da equipe, confirmou que Russell seguirá os mesmos passos do atual líder do campeonato, mas eles ainda não definiram em qual final de semana isso deve acontecer.

"Ainda não definimos onde George cumprirá sua penalidade, mas ambos os pilotos serão afetados".

"George abandonou no Canadá, Kimi abandonou em Barcelona, ​​e George também parou no final da qualificação na Hungria. Se isso tivesse acontecido durante a corrida, o impacto poderia ter sido muito maior".

Monza não deve ser uma opção para a equipe de Brackley, já que faria pouco sentido ter os dois carros lutando pelo título no fundo do grid ao mesmo tempo. Uma das possibilidades é o fim de semana de Baku, por conta das similaridades entre as pistas e da possível vantagem para a Mercedes.

George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No momento, Antonelli lidera o campeonato com uma vantagem de 59 pontos para Russell e Lewis Hamilton (já que ambos estão empatados na tabela). Com 11 finais de semana confirmados - apesar das dúvidas sobre Abu Dhabi e Catar -, o italiano precisa ser muito estratégico.

Lando Norris, vencedor das duas últimas corridas, está 83 pontos atrás de Kimi e pode entrar na briga, principalmente a depender de seu resultado no fim de semana em Monza.

O diretor de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, também afirmou que a Mercedes continuará acompanhando de perto a situação de Russell e avaliando qual será a melhor pista para fazer a troca.

"Nossa confiança em utilizar uma unidade de potência até a sexta ou sétima prova pode ser maior daqui a algumas corridas do que é hoje, por isso os planos são revistos após cada fim de semana".

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