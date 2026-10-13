F1: Mercedes confirma que Russell e Antonelli correrão com carro atualizado nos EUA

O chefe de equipe Toto Wolff e o líder do campeonato Kimi Antonelli já haviam adiantado na coletiva pós-corrida em Singapura que, em Austin, os dois carros da Mercedes utilizarão o pacote técnico introduzido recentemente em Sepang. A confirmação oficial veio por meio de Bradley Lord, vice-chefe do time alemão, garantindo que tanto Antonelli quanto George Russell terão o W17 atualizado no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Quem anunciou a intenção da Mercedes de ir ao Circuito das Américas (COTA) com ambos os carros equipados com as novidades testadas em Singapura apenas por Antonelli foi Bradley Lord. O vice-chefe de equipe, na habitual coletiva de imprensa após o fim de semana de corrida, confirmou o que já havia sido dito por Wolff e Antonelli.

“Singapura foi para nós um fim de semana de testes e aprendemos coisas muito úteis. Decidimos fazer o teste o mais rápido possível após Sepang porque tínhamos os componentes disponíveis, embora tenha sido um trabalho árduo para os mecânicos, ou seja, dois dias de trabalho para eles. Analisamos os dados e conseguimos entender onde não conseguimos colocar o carro na faixa de equilíbrio ideal”.

“Na classificação conseguimos extrair mais potencial do novo pacote. Nosso desempenho não foi tão bom. Mesmo assim, nos classificamos em uma posição, no geral, bastante avançada. Depois, na corrida, Kimi conseguiu manter um excelente ritmo. Talvez não o de Verstappen, mas certamente competitivo em relação ao dos outros carros na pista".

“A Red Bull está em ótima forma, mas acreditamos ter começado a encontrar o caminho certo com o novo pacote de atualizações para o W17".

"A janela em que as novidades funcionam ainda é estreita. Portanto, para os pilotos, é como correr na corda bamba. Por enquanto, se o equilíbrio estiver certo, o carro é rápido. Mas o carro pode sair rapidamente da janela ideal e é por isso que teremos que continuar trabalhando nisso de forma intensa ao longo dos próximos fins de semana de corrida”.

“Mas estamos confiantes de que poderemos utilizar dois carros equipados com as atualizações já em Austin para dar continuidade ao processo de aprendizado e continuar avançando".

George Russell, Mercedes Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Mas por que a Mercedes continua apostando tão claramente nesse pacote (considerando que o usado em Spa-Francorchamps foi rapidamente abandonado)? A resposta a essa pergunta já está nas palavras proferidas tanto por Antonelli quanto por Wolff nas análises pós-corrida em Marina Bay.

“Sim [vou usar esse pacote novamente]. Acredito que ambos voltaremos com o pacote novo. É importante entender qual é a configuração certa para o carro. O potencial desse pacote existe, mas é correto continuar a usá-lo porque precisamos entender em que direção seguir para o próximo ano”, disse o líder de 2026.

Wolff acrescentou: “Acredito também que, no que diz respeito ao trabalho de desenvolvimento para o próximo ano, essa seja a direção certa a seguir. Mas digo isso antes que nossas equipes de trabalho se reúnam amanhã e depois de amanhã para analisar a situação e determinar se esse é, de fato, o caminho que queremos seguir”.

É evidente que a filosofia introduzida em Sepang com o W17 pode servir como ponto de partida para o W18.

Por isso, identificar o momento certo para utilizar essas inovações e descobrir como tirar o máximo proveito delas é uma prioridade máxima para a Mercedes, especialmente considerando a sua significativa vantagem na classificação do campeonato, o que lhes dá bastante espaço para testar novidades antes da próxima temporada.

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