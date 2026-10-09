Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto
Fórmula 1 GP de Singapura

F1: Mercedes 'copia' Ferrari em nova asa; confira lista completa de atualizações para o GP de Singapura

Novas peças são focadas no desempenho no traçado de Marina Bay e no resfriamento dos motores

Livia Veiga
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O GP de Singapura é um fim de semana complicado para ultrapassagens e, por isso, a maior parte das atualizações das equipes de Fórmula 1 buscam otimizar o pacote completo para a classificação. Por exemplo, a Mercedes 'copiou' uma ideia da Ferrari para sua asa dianteira.

Leia também:

Para este final de semana, a McLaren, Mercedes e Red Bull apresentaram novas peças específicas para o fim de semana. Cada equipe escolheu um objetivo diferente pensando em desempenho na pista.

A Mercedes apresentou duas mudanças relacionadas à asa dianteira, usando uma ideia muito parecida com a da Ferrari. A equipe redesenhou a asa dianteira do carro para melhorar a forma como o ar passa pelo conjunto e contorna os pneus dianteiros.

A principal mudança está na fixação dos elementos. Agora, os suportes da ponta estão ligados diretamente ao elemento principal, que serve como base fixa para a abertura dos dois flaps superiores.

A equipe também modificou o tamanho e a distribuição dos três elementos da asa, além de alterar a placa lateral, a parte inferior do conjunto e a curvatura do diveplane, uma pequena superfície aerodinâmica na lateral da asa.

O objetivo é melhorar a distribuição da carga aerodinâmica e controlar o fluxo de ar turbulento gerado pelos pneus dianteiros, tornando o funcionamento da asa mais eficiente.

Já a McLaren fez mudanças no duto de freio dianteiro, focando no resfriamento do motor, visto que Singapura costuma ser uma das corridas mais quentes do calendário da F1.

A Red Bull também tem duas alterações em seus carros para o fim de semana. Na dianteira, o time revisou as placas laterais e o flap, com o objetivo de aumentar a carga aerodinâmica, mas mantendo o fluxo de ar.

Na traseira, o time de Milton Keynes aumentou a saída de ar ao redor das rodas, também pensando no resfriamento do motor para a corrida em Marina Bay.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara
Próximo artigo SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre quali sprint do GP de Singapura de F1

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: FIA admite que erro humano afetou quali sprint em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: FIA admite que erro humano afetou quali sprint em Singapura

Verstappen não descarta encerrar carreira da F1 na Red Bull em 2030

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
Verstappen não descarta encerrar carreira da F1 na Red Bull em 2030

F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara

Últimas notícias

F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
ELMS European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura