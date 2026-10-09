O GP de Singapura é um fim de semana complicado para ultrapassagens e, por isso, a maior parte das atualizações das equipes de Fórmula 1 buscam otimizar o pacote completo para a classificação. Por exemplo, a Mercedes 'copiou' uma ideia da Ferrari para sua asa dianteira.

Para este final de semana, a McLaren, Mercedes e Red Bull apresentaram novas peças específicas para o fim de semana. Cada equipe escolheu um objetivo diferente pensando em desempenho na pista.

A Mercedes apresentou duas mudanças relacionadas à asa dianteira, usando uma ideia muito parecida com a da Ferrari. A equipe redesenhou a asa dianteira do carro para melhorar a forma como o ar passa pelo conjunto e contorna os pneus dianteiros.

A principal mudança está na fixação dos elementos. Agora, os suportes da ponta estão ligados diretamente ao elemento principal, que serve como base fixa para a abertura dos dois flaps superiores.

A equipe também modificou o tamanho e a distribuição dos três elementos da asa, além de alterar a placa lateral, a parte inferior do conjunto e a curvatura do diveplane, uma pequena superfície aerodinâmica na lateral da asa.

O objetivo é melhorar a distribuição da carga aerodinâmica e controlar o fluxo de ar turbulento gerado pelos pneus dianteiros, tornando o funcionamento da asa mais eficiente.

Já a McLaren fez mudanças no duto de freio dianteiro, focando no resfriamento do motor, visto que Singapura costuma ser uma das corridas mais quentes do calendário da F1.

A Red Bull também tem duas alterações em seus carros para o fim de semana. Na dianteira, o time revisou as placas laterais e o flap, com o objetivo de aumentar a carga aerodinâmica, mas mantendo o fluxo de ar.

Na traseira, o time de Milton Keynes aumentou a saída de ar ao redor das rodas, também pensando no resfriamento do motor para a corrida em Marina Bay.

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