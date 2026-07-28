F1: Mercedes corre contra o tempo para tentar salvar unidade de potência de Russell

A Mercedes tem enfrentado problemas de confiabilidade na temporada de 2026 da Fórmula 1 e se deparou com uma nova crise técnica no fim de semana do GP da Hungria. Após sofrer uma queda na pressão da água no Q3, uma fissura foi detectada no motor do carro de George Russell.

Com isso, o piloto britânico passou para a quarta e última unidade de potência permitida pelo regulamento nesta temporada antes da corrida no domingo. Ou seja, Russell será penalizado se o motor for trocado mais uma vez até o fim do ano e, segundo o chefe Toto Wolff, essa é uma possibilidade real.

Falando após a corrida, Wolff foi cauteloso ao detalhar se o motor fissurado poderia ser recuperado: "Não tenho muita certeza. Precisamos analisar detalhadamente, porque há uma fissura bastante grande. É claro que não queremos receber uma punição de motor. Mas, se não conseguirmos recuperá-lo e isso se tornar uma necessidade, teremos de decidir em que pistas podemos cumprir essa penalização".

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ainda não estamos avaliando uma estratégia desse tipo. Neste momento, como eu disse, vamos analisar se conseguimos ou não recuperar o motor. A confiabilidade nesta temporada não tem sido boa. Veremos como a situação vai evoluir e então iremos agir", completou.

Russell, que perdeu posições na largada devido à ativação do sistema anti-stall (que impede que o carro morra), terminou a corrida em sétimo lugar, 59 pontos atrás do companheiro de equipe, Kimi Antonelli.

"Já ultrapassei a fase da decepção, porque, se eu continuar me decepcionando com tudo o que acontece, vou ficar decepcionado todos os dias da semana, então preciso manter uma atitude positiva. Foi outro problema técnico que arruinou completamente a corrida, mas o ritmo e os aspectos positivos… o ritmo estava muito forte", disse Russell após a prova.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“A equipe disse que foi tão forte quanto qualquer outro na pista, o que eu provavelmente não conseguia há duas ou três corridas. Então vou levar os pontos positivos disso, mas é simplesmente inacreditável a lista de coisas que aconteceram nesta temporada", finalizou.

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