Após o desempenho abaixo do esperado dos últimos finais de semana, a Mercedes dá um passo atrás. No GP da Hungria de Fórmula 1, a nova suspensão traseira foi rejeitada pela segunda vez, com os pilotos tendo à disposição a especificação anterior usada antes de Ímola. Para encontrar uma solução para as dificuldades, a equipe das 'Flechas de Prata' está voltando atrás, trocando a nova especificação.

O fim de semana em Spa representou um dos pontos mais baixos da temporada para a Mercedes, não tanto em termos de resultados, porque George Russell conseguiu levar para casa um quinto lugar, levando em conta o rumo que o fim de semana tomou nas sessões de sprint.

Foi principalmente o desempenho que foi preocupante, o que faz parte de uma tendência negativa que fez com que a equipe de Brackley observasse o resto das equipes de ponta à distância por algumas corridas, sem conseguir entrar na briga. Silverstone e a última rodada em Spa dispararam os alarmes na Mercedes, e a equipe se reuniu com os pilotos na segunda-feira para descobrir quais medidas deveriam ser tomadas.

Os engenheiros e pilotos apresentaram várias hipóteses sobre as razões por trás do revés, concentrando-se em dois elementos: o impacto da diretriz técnica da FIA sobre as asas dianteiras flexíveis e as atualizações. Para identificar as causas com certeza, a equipe optou por voltar atrás, deixando de lado algumas das inovações, incluindo a suspensão traseira.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Mercedes decidiu, portanto, arquivar temporariamente a suspensão traseira que foi introduzida em Imola, que não estará presente nos dois W16 que irão para a pista neste fim de semana em Budapeste para o GP da Hungria, e que terão a especificação antiga.

Na verdade, essa não é a primeira vez que a nova suspensão é deixada de lado, pois ela já havia sido rejeitada após as dificuldades encontradas no fim de semana de Ímola, voltando à especificação antiga para as etapas de Mônaco e da Espanha. Depois de analisar os dados com calma, os engenheiros decidiram voltar a usar a nova suspensão do Canadá até o último fim de semana em Spa.

Se o fim de semana de Montreal representa mais uma façanha, os desempenhos decepcionantes na Áustria, Grã-Bretanha e Bélgica geraram mais do que algumas dúvidas sobre a validade das atualizações, que tornaram o carro decididamente mais nervoso e difícil para os pilotos pilotarem, devido a uma instabilidade excessiva da traseira que tira a confiança na entrada da curva, especialmente nas mais rápidas.

A suspensão antiga que será usada neste fim de semana

Se em outros eventos de início de temporada o W16 havia se defendido nas seções mais rápidas, agora essa instabilidade tornou decididamente mais complicado extrair o potencial do carro, enquanto os rivais deram um claro passo à frente.

Se você perder um de seus poucos pontos fortes, especialmente na volta rápida, é claro que você acabará com configurações ainda mais extremas que colocarão os pilotos em apuros, como em Spa.

A Mercedes, então, começa novamente... dando um passo para trás na suspensão. "Acho que isso já está no ar há algum tempo. Faz parte do processo de desenvolvimento que também vimos em outras equipes este ano: quando você faz atualizações no carro e está procurando aquele último décimo de segundo, muitas vezes os benefícios são vistos, mas antes de instalá-los você não sabe quais serão as limitações", comentou George Russell.

"Não há garantia de que esse seja o motivo de termos dado um passo atrás. Pode ser um fator, e vamos avaliar isso neste fim de semana. Mas, se olharmos para os resultados como um todo, fica claro que regredimos e precisamos voltar a uma base que conhecemos", acrescentou o inglês às vésperas da etapa de Hungaroring.

Portanto, temos que voltar a uma base que conhecemos para entender o que deu errado, porque está claro que as dificuldades de desempenho não estão relacionadas apenas a um fator de temperatura, mas a algo muito mais profundo.

"Obviamente, estamos nos meses de verão, quando o superaquecimento dos pneus é geralmente mais problemático, mas em Spa estava frio e ainda assim tivemos dificuldades".

A nova suspensão será abandonada após o último desempenho decepcionante Foto de: Circuitpics.de

"Portanto, no momento, temos algumas ideias sobre o motivo de não estarmos vencendo o campeonato mundial. É a realidade dos fatos. Vamos voltar atrás em algumas coisas. Não espero que façamos nada de extraordinário neste fim de semana, mas espero que possamos voltar a ficar entre os cinco primeiros e lutar por bons pontos, sem ter que nos preocupar em sair na Q1 ou Q2", acrescentou Russell.

Quem teve mais dificuldades, no entanto, foi Andrea Kimi Antonelli, que teve ainda mais dificuldades do que seu companheiro de equipe, tanto em termos de experiência quanto de estilo de direção, por essa instabilidade na traseira e pelo caráter muito nervoso do W16 atualizado na entrada da curva.

"Tive dificuldades para pilotar o carro e encontrar confiança, e provavelmente também não me adaptei da melhor maneira, porque sempre tentei manter meu estilo e pilotar o carro da maneira que eu queria, mas não funcionou. George, por outro lado, se adaptou melhor. Ele também tem um estilo de pilotagem diferente, mas se adaptou um pouco mais", disse Antonelli.

O italiano tem um estilo mais agressivo, especialmente em termos de entrada, em comparação com seu companheiro de equipe, e acha que esses novos recursos casaram mal com seu estilo, embora ele tenha tentado se adaptar.

"Acho que foi isso que me penalizou durante a temporada europeia. Portanto, espero que, voltando à suspensão antiga, eu possa recuperar um pouco da sensação que tinha antes", concluiu.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!