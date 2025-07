O CEO da Mercedes-Benz, Ola Källenius, deu 'sinal verde' para uma "abordagem ativa" em relação a contratação de Max Verstappen pela equipe de Fórmula 1 das 'Flechas de Prata', afirma o jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Segundo a publicação italiana, embora o piloto holandês tenha contrato com a Red Bull até o final de 2028, ele está disponível por uma taxa de compra de 102 milhões de euros por meio de uma cláusula. Para uma grande equipe como a Mercedes, esse valor não é um problema.

Verstappen tem tido alguns meses difíceis ultimamente, não conseguindo terminar no pódio em quatro das últimas cinco corridas. Suas esperanças de conquistar o pentacampeonato consecutivo diminuíram consideravelmente, e o consultor e voz forte da RBR, Helmut Marko, já desistiu do campeonato.

Em Silverstone, Verstappen criticou duramente o RB21. As melhorias técnicas da Red Bull estão paradas, preocupando o atual campeão às vésperas das mudanças dos regulamentos para 2026. Apesar de ter um contrato ativo, algumas vozes dizem que é uma possibilidade real que Verstappen possa sair no final da temporada.

O desempenho da Red Bull tem sido muito irregular este ano, e há pouca confiança de que sua unidade de motor esteja pronta para os desafios do futuro. A Mercedes, por outro lado, ainda não tem certeza de sua formação para 2026, já que George Russell e o novato Kimi Antonelli estão sem contrato no final do ano.

Portanto, a Mercedes tem espaço para outra estrela, e um piloto de classe como Verstappen poderia tornar a equipe uma candidata imediata ao campeonato. O momento parece perfeito para a equipe anglo-alemã.

Do ponto de vista esportivo, 2025 pode ser um ano tortuoso para Verstappen. Na Áustria, Kimi Antonelli bateu no carro do holandês que teve que abandonar e, em Silverstone, não subiu ao pódio por erros próprios. A frustração está aumentando, embora a reação de Verstappen à colisão com Antonelli tenha sido surpreendentemente calma.

De acordo com o ex-piloto Juan Pablo Montoya, Verstappen já está tratando o jovem italiano como um companheiro de equipe - alimentando os rumores de uma mudança para a Mercedes.

Mas isso ainda está para ser visto. Sem GPs por algumas semanas, a equipe de Verstappen pode considerar suas opções. A porta da Mercedes está aberta, de acordo com os jornais italianos.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!