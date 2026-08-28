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F1 - Mercedes defende ordem de equipe no GP da Holanda: "Teríamos feito o mesmo se fosse ao contrário"

Depois de analisar a execução da corrida em Zandvoort, time de Brackley está confiante de que troca de posições foi a escolha correta

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

A Mercedes revisou internamente a ordem de equipe que fez George Russell ceder a segunda posição para Andrea Kimi Antonelli no GP da Holanda de Fórmula 1 e concluiu que a decisão foi fundamental para garantir os dois no pódio em Zandvoort. Segundo a equipe, a mesma orientação seria adotada caso as posições dos pilotos estivessem invertidas.

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“George, de forma bastante natural, fez a pergunta, apenas testou a ideia quando recebeu a comunicação pela primeira vez. Mas depois entendeu o panorama maior, de que com Kimi havíamos aproveitado a chance de uma parada grátis atrás do safety car virtual”, explicou Bradley Lord, vice-chefe da Mercedes, no Silver Arrows Radio Show.

“Se George tivesse feito a mesma parada, teria caído atrás de uma das Ferraris e perdido aquela posição de pódio de qualquer forma. Fomos muito claros na reunião de estratégia de domingo de manhã de que estava apertado demais para podermos perder qualquer tempo com os dois pilotos brigando entre si e fazendo um ao outro perder tempo”, acrescentou.

Um safety car virtual provocado por Esteban Ocon na volta 55 encontrou Antonelli em segundo e Russell em quarto, com Lewis Hamilton entre os dois. As duas Ferraris fizeram suas paradas naquele momento, enquanto Antonelli entrou nos boxes uma volta depois, promovendo Russell ao segundo lugar. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Com pneus macios mais novos, Antonelli rapidamente alcançou o companheiro e a Mercedes pediu que Russell cedesse a posição. O britânico inicialmente questionou a ordem, mas obedeceu e passou a concentrar seus esforços em defender o terceiro lugar das Ferraris.

“Isso estabeleceu a base para a decisão. E acho justo dizer que, se tivesse sido o contrário, teríamos feito exatamente a mesma coisa para nos dar a melhor chance de terminar em P2 e também dar ao carro em terceiro ar limpo e a melhor chance de manter a posição”, afirmou Lord.

Antonelli não conseguiu alcançar o líder Lando Norris e terminou em segundo, enquanto Russell resistiu à pressão das Ferraris para completar o pódio da Mercedes.

A equipe também avaliou a possibilidade de Antonelli ajudar Russell com o vácuo e o Modo de Ultrapassagem, mas descartou a estratégia por considerar pequeno o benefício e alto o risco de comprometer os dois carros.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Tivemos a conversa e houve um pouco de debate”, explicou Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes. “No fim, decidimos que não é um ganho enorme em termos de tempo de volta ali. São dois décimos. E é justo dizer que esses dois décimos são na reta. Então provavelmente esse é o lugar em que você ficará vulnerável.”

“Também havia alguma preocupação com os carros acabarem se enroscando se tentássemos fazer algo esperto que não ensaiamos. Mas, considerando que não é uma enorme fatia de tempo de volta e velocidade naquele circuito, sentimos que, na verdade, seria melhor dar ar limpo a George e Kimi simplesmente sair do caminho.”

Shovlin também destacou a atuação de Russell nas voltas finais, quando conseguiu sustentar a terceira posição apesar da pressão.

“Honestamente, é um esforço realmente impressionante de George. Talvez você não desse a ele nem 50% de chances de segurar os dois. Havia uma boa chance de que um deles conseguisse passar”, disse.

“Talvez tenhamos tido um pouco de sorte com aquele virtual safety car, que simplesmente esfriou as coisas por uma ou duas voltas e ele conseguiu administrar seus níveis de energia.” 

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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