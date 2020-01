F1: Mercedes define data de lançamento do carro de 2020; confira

Atual hexacampeã de construtores e pilotos da Fórmula 1, a equipe Mercedes já definiu a data de lançamento de seu novo carro para a temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial.

O Mercedes W11 será revelado no dia 14 de fevereiro. A cerimônia acontecerá no circuito de Silverstone, sede do GP da Grã-Bretanha de F1. O lançamento ocorrerá três dias após a primeira divulgação de 2020, a ser feita pela rival Ferrari no dia 11.

A estreia do novo carro da Mercedes não terá um evento de lançamento público, mas a Mercedes disponibilizará "uma ampla gama” de vídeos, informações técnicas e imagens do monoposto ao longo do dia.

A presença do W11 na pista será possível graças à regra dos "dias de filmagem" da F1, que permite que as equipes testem seus carros em até 100 quilômetros durante dois "eventos promocionais" fora das sessões e testes oficiais.

O primeiro deles, aliás, acontecerá apenas alguns dias após o lançamento do novo carro da Mercedes. Em 2020, as atividades de pré-temporada, que foram reduzidas para seis dias neste ano, começarão em 19 de fevereiro, em Barcelona.

GALERIA: Relembre todos os carros da Mercedes na F1