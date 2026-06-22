James Allison, diretor técnico da Mercedes, criticou duramente as especulações de que a equipe estaria favorecendo um de seus pilotos na disputa pelo título de 2026 da Fórmula 1, classificando a ideia como “absurda”.

No podcast da equipe Nu Silver Arrows Radio Show, a escuderia das 'Flechas de Prata' tomou a iniciativa incomum de abordar as especulações na internet sobre a Mercedes priorizar seus pilotos – com vários comentários acusando a equipe de, de alguma forma, favorecer tanto George Russell quanto Kimi Antonelli.

A Mercedes, que ficou famosa por ter que lidar com uma tensa rivalidade interna entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, refutou os comentários, enquanto o chefe Toto Wolff já declarou que não usará ordens de equipe a menos que haja uma ameaça de um rival.

Os comentários de Wolff surgiram após Russell e Antonelli perderem tempo disputando na pista em momentos críticos durante o GP de Barcelona, o que deu a Hamilton a oportunidade de atacar a caminho da vitória pela Ferrari.

“As pessoas se envolvem muito com aqueles que torcem e querem que seu piloto se destaque acima de todos os outros”, disse Allison. “Tudo o que posso dizer é que, se você quiser entender onde [o favoritismo] se situa em nossa psique, precisaria vir trabalhar em uma equipe".

“Porque, se você tivesse a sorte de vir trabalhar em uma equipe, seria imediatamente imbuído da cultura daquela equipe e entenderia o quão totalmente estranho esse pensamento é para qualquer pessoa da equipe. E quando ouvimos isso, é como se estivéssemos ouvindo outro idioma".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Allison explicou detalhadamente como a Mercedes, assim como todas as equipes, recebe prêmios em dinheiro com base em sua posição no campeonato mundial de construtores da F1 e, portanto, precisa que ambos os pilotos maximizem os resultados, já que o campeonato mundial de pilotos tem pouca influência nas perspectivas das equipes.

“É do interesse de todos nós que nossos dois pilotos tenham sucesso”, disse ele. “Na verdade, não temos uma opinião formada sobre qual deles é melhor. Queremos uma dobradinha em todas as corridas e não nos importamos com a ordem".

“O único momento em que começaríamos a ter uma opinião seria se um piloto já estivesse matematicamente impossibilitado de conquistar o campeonato e o outro estivesse disputando com um piloto de outra equipe. Nesse momento, a equipe tem o direito de se posicionar".

“Mas, até esse momento, queremos apenas que nossos dois pilotos estejam na briga em todas as corridas. Porque nosso principal campeonato, por mais estranho que pareça, não é o campeonato de pilotos. É o campeonato de construtores".

“Se tivermos a sorte de ganhar um bônus, o ganhamos com base na posição dos construtores, não na dos pilotos. Não ganhamos nada por isso".

“Portanto, tudo o que nos importa está voltado para os construtores, e o favoritismo não faz o menor sentido para nós nesse aspecto. Queremos apenas o máximo de pontos de ambos os pilotos o tempo todo".

James Allison, Mercedes Foto: Erik Junius

Portanto, a Mercedes continuará a tratar Russell e Antonelli de forma igualitária no futuro próximo, enquanto ambos estiverem na disputa pelo título de pilotos, com Antonelli liderando a classificação com 41 pontos de vantagem sobre Hamilton e Russell apenas nove pontos atrás do heptacampeão.

A Mercedes tem uma vantagem confortável no campeonato mundial de construtores, 72 à frente da Ferrari, sendo que o GP de Barcelona foi apenas a segunda etapa em que a equipe não conquistou o maior número de pontos – a McLaren superou a equipe de Brackley por três durante o fim de semana do GP de Miami.

A Mercedes “não foi tão rápida quanto precisávamos” em Barcelona, mas o momento do safety car virtual ajudou Hamilton

Refletindo sobre a primeira derrota da Mercedes em um GP neste ano, Allison considerou que o pacote de atualizações da Ferrari conseguiu diminuir a diferença de desempenho entre as duas equipes líderes e, embora sua escuderia não tivesse ritmo absoluto, ele mencionou que o momento em que o safety car virtual entrou em ação deu a Hamilton uma ajuda vital para sua corrida rumo à vitória.

“A impressão geral é de um fim de semana decepcionante. Tudo bem, conquistamos um pódio sólido, mas depois de vencer todas as corridas iniciais, ter um abandono com um carro e um segundo lugar, definitivamente não foi o fim de semana que esperávamos”, continuou.

“Mas o primeiro stint com o George foi muito forte. Porém, depois, o ritmo caiu nos dois stints seguintes, permitindo que o Lewis partisse para sua estratégia de três paradas e, nesse ponto, não tínhamos ritmo para acompanhá-lo".

“Se o safety car virtual não tivesse entrado na pista naquele momento, provavelmente teria sido muito difícil para o Lewis conquistar a vitória. Mesmo assim, gostaríamos de estar em uma posição em que não dependêssemos das vicissitudes de ter ou não um safety car. Portanto, no geral, simplesmente não fomos tão rápidos quanto precisávamos ser".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Allison reconheceu o mérito das atualizações de sua antiga equipe, que estrearam em Barcelona, e espera que o ritmo entre os líderes seja fortemente influenciado pelo momento em que cada equipe lançar suas atualizações e pela potência desse pacote.

“A Ferrari trouxe uma atualização bastante significativa para esta corrida”, continuou Allison. “Acho que o que vocês estão vendo principalmente é que essas regras [de 2026] são muito recentes".

"Nosso carro foi lançado com uma pequena vantagem [em desempenho] sobre as outras equipes, uma vantagem que conseguimos manter por várias corridas. Mas o fato de as regras serem tão novas significa que, no momento, é relativamente fácil, pois elas ainda não foram exploradas tanto quanto poderiam ser para se obter desempenho".

“E um pacote de atualizações, um pacote significativo, vale aproximadamente o mesmo que a diferença que tínhamos entre nosso carro e os outros no início da temporada. Portanto, se a Ferrari trouxer um pacote de atualizações para uma corrida sem que tenhamos uma resposta própria, isso vai diminuir a diferença que antes parecia confortável. Acho que é basicamente isso que estamos vendo".

“É claro que não estamos desarmados nessa batalha. E, no momento certo, nosso carro receberá suas próprias atualizações".

"Desde que consigamos manter a curva de desenvolvimento geral na fábrica acentuada e, então, implementá-la quando acharmos que é o momento certo e que nos convém fazê-lo, deveremos ser capazes de restabelecer a vantagem que tínhamos no início do ano, se nossa curva de desenvolvimento na fábrica estiver acompanhando a de todos os outros", concluiu.

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!