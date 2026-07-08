F1: Mercedes detalha problema que prejudicou corrida de Antonelli

A calota e nada mais. Isso foi o suficiente, a 10 voltas do final do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, para arruinar a corrida de Kimi Antonelli e comprometer um resultado que o teria levado a ampliar a vantagem sobre os rivais.

“Sabemos o que foi. Mas não sabemos se há algo mais, porque, sinceramente, acho que pode ter sido mais do que apenas a calota. Mas a equipe ainda não teve tempo de analisar o carro”, disse o piloto italiano ao final da corrida.

48 horas após o incidente em Silverstone, a Mercedes confirmou que, na volta 42 de Silverstone, foi o componente que faz parte do duto de freio que falhou.

Simone Resta, vice-diretor técnico da equipe de Brackley, na análise do GP da Grã-Bretanha divulgada nas redes sociais da equipe, confirmou que o que falhou foi apenas o componente que, entre outras coisas, também tem função aerodinâmica.

Ao sair da curva Copse, Antonelli — que naquele momento estava em segundo lugar e perseguindo Charles Leclerc na disputa pela sexta vitória do ano — foi forçado a reduzir a velocidade devido à interferência da calota, que havia se deslocado de sua posição original.

Simone Resta, Mercedes Foto de: Franco Nugnes

“Muitos perguntaram o que aconteceu com o carro do Kimi no último domingo, e foi simplesmente um problema no duto de freio dianteiro. Para ser mais preciso, uma parte do duto de freio chamada ‘wheel shield’”, disse o ex-engenheiro da Ferrari e da Haas.

“Basicamente, a 10 voltas do final da corrida, tivemos uma falha e a peça começou a ceder, interferindo significativamente no comportamento da suspensão e também da direção. Isso fez com que o carro perdesse reatividade, tornando-o quase impossível de pilotar".

Apesar do ‘wheel shield’ ter prejudicado o ajuste da suspensão e o curso natural do braço de direção, Antonelli permaneceu na pista para tentar conquistar pontos. Ao fazer isso, porém, saiu da pista várias vezes, recebendo uma penalidade de cinco segundos por infrigir os limites da pista.

A entrada do safety car para permitir que os comissários removessem o carro de Max Verstappen, que havia saído da pista na Stowe, fez o resto, fazendo com que o piloto italiano caísse de nono para a 16º.

“Kimi, porém, foi muito, muito resiliente. Ele quis permanecer na pista e se dar as melhores chances de conquistar pontos. Como já foi dito, o carro estava praticamente impossível de pilotar, e foi por esse motivo que Kimi saiu da pista várias vezes”.

“Infelizmente, justamente por esse motivo, Kimi recebeu uma penalidade de cinco segundos a ser cumprida no final da corrida. Foi muita falta de sorte, mas foi um forte sinal de desempenho e resiliência por parte do nosso jovem piloto”, concluiu Resta.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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