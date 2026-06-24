F1: Mercedes deve ter difusor banido após reclamações da Ferrari

Há algumas semanas, a Ferrari entrou com um pedido de investigação sobre o difusor que estava sendo usado pela Mercedes na Fórmula 1 desde o GP do Canadá. Agora, segundo informações da Autoracer, a decisão deve ser anunciada neste fim de semana, já na Áustria.

A reclamação foi feita referente aos apêndices localizados na borda superior do difusor. As peças foram pensadas para aumentar a capacidade de aproveitar melhor o fluxo de ar na traseira.

Essa não é uma atualização que garantiria à Mercedes uma vantagem extraordinária, mas, na F1, qualquer pequeno ganho pode ser um divisor de águas. Por ter dúvidas sobre a legalidade da 'engenhoca' da Mercedes, a Ferrari entrou com um pedido formal de investigação, pedindo esclarecimentos à FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

A equipe de Maranello justificou que recebeu uma negativa quando apresentou uma peça muito parecida no início da temporada, portanto, a Mercedes não estaria dentro das conformidades também.

Decisão da FIA pode proibir ideias 'extremas'

Inicialmente, em Mônaco, a FIA confirmou a legalidade da solução encontrada pela Mercedes - por isso não houve nenhuma mudança no Principado ou em Barcelona. Porém, com essa aprovação da FIA, outras equipes se interessaram em explorar essa área do regulamento e, por exemplo, a Haas, aplicou placas de carbono para estender a borda superior do difusor.

Nos bastidores, a Ferrari e outras equipes teriam entrado em discussão com a FIA, declarando que a aprovação da peça da Mercedes abriria precedentes para que todas pensassem em soluções cada vez mais extremas.

Ainda segundo o Autoracer, a FIA já emitiu um documento que visa restringir as genialidades das equipes e qualquer interpretação 'fora da casinha' quando o assunto for difusores. Agora, o desafio é saber a partir de qual corrida essa proibição passará a ser válida.

A discussão era que a proibição passasse a ser válida já no GP da Áustria, neste fim de semana. No entanto, pela falta de tempo hábil para mudanças, as equipes tentam negociar um adiamento até Silverstone.

As próximas horas serão cruciais para os próximos passos antes de tudo ser oficializado e sabermos se a Mercedes, Haas e outras equipes que estão explorando a área cinzenta terão que voltar atrás em tempo recorde.

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