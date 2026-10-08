F1: Mercedes divide estratégias e 'tira' atualizações de Russell para Singapura
Britânico terá especificação antiga, enquanto Kimi Antonelli manterá as novas peças para a corrida em Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Srinivasa Krishnan
A Mercedes confirmou recentemente que George Russell pagará uma punição largando do fundo do grid no GP de Singapura de Fórmula 1. Agora, a equipe decidiu que irá dividir as estratégias e equipar o carro do britânico com uma especificação antiga, enquanto Andrea Kimi Antonelli continuará usando as atualizações.
A divisão na garagem
Fotos do paddock confirmam que os mecânicos da Mercedes estão dividindo os pacotes aerodinâmicos entre seus dois pilotos principais.
Kimi Antonelli deve utilizar o polêmico pacote de atualizações da Malásia durante todo o fim de semana, enquanto Russell deve continuar com o carro mais antigo para que a equipe tenha a chance de analisar o desempenho das duas configurações.
Tirando o melhor proveito de uma situação ruim
Embora colocar um piloto em um carro mais antigo durante um fim de semana de sprint pareça uma enorme desvantagem, essa decisão, na verdade, faz todo o sentido, dada a penalidade que Russell receberá neste domingo.
Durante as etapas finais da caótica corrida de Sepang, Russell sofreu uma falha catastrófica na unidade de potência. Devido a esse abandono por questões mecânicas, ele agora está sujeito a uma punição por troca de motor em Singapura.
George Russell, Mercedes
Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images
Reconhecendo a realidade das dificuldades que Russell irá enfrentar, a Mercedes está aproveitando seu fim de semana comprometido para coletar dados comparativos essenciais.
Com o formato sprint limitando o grid a uma única sessão de treinos de 60 minutos antes que as regras do parc fermé imobilizem os carros, usar Russell como um 'cavalo de teste' em alta velocidade permite que a equipe avalie diretamente as atualizações que falharam na Malásia sem colocar em risco a disputa pelo título de Antonelli.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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