Fórmula 1

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Equipe ainda trabalha para chegar ao limite antes da primeira corrida da temporada

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
George Russell, Mercedes

Os carros de 2026 da Fórmula 1 terão o peso mínimo de 768 kg. A Ferrari já foi a primeira equipe a divulgar que seu carro começará a temporada pesando 770 kg, agora, foi a vez da Mercedes confirmar como deve estar seu monoposto para a primeira corrida na Austrália.

Nesta segunda-feira (2), a equipe de Brackley fez um evento de lançamento da temporada e divulgou alguns dos detalhes envolvendo o motor e o próprio carro.

Segundo o time, a unidade de potência que será usada pela Mercedes, McLaren, Williams e Alpine, está dentro dos parâmetros impostos pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), principalmente sobre o peso exigido: 185 kg.

O carro, por sua vez, completo e pronto para a corrida, estaria apenas dois quilos acima do apresentado pela Ferrari: 772 kg. Esse valor é pesado já contando com o mínimo de água, óleo e o piloto no cockpit.

A Mercedes confirmou que continuará trabalhando no desenvolvimento do monoposto e planeja diminuir o peso para conseguir introduzir o lastro de tungstênio - útil para melhorar a distribuição de peso.

