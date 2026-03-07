F1 - Mercedes dominante e mais: os destaques do quali do GP da Austrália

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Mercedes dominante e mais: os destaques do quali do GP da Austrália

Com o início da nova era da categoria em Melbourne, aqui estão cinco conclusões rápidas sobre a classificação da etapa inaugural da temporada 2026; confira

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

O regulamento da Fórmula 1 para 2026 tem sido alvo de questionamentos, controvérsias e ameaças políticas — afinal, estamos falando da categoria máxima do automobilismo. A primeira sessão competitiva da temporada no circuito de Albert Park ainda não nos deu todas as respostas, mas aos poucos vem ficando claro o que promete tornar o campeonato deste ano intrigante.

O editor recomenda:

As regras estão longe de ser perfeitas, mas não são um desastre total

Em meio a temores de que a qualificação seria um “desastre”, a F1 2026 teve um início razoável. Definitivamente, há algo desanimador em ver os carros perderem potência na reta oposta e desacelerarem na temível sequência das curvas 9 e 10, e os pilotos claramente não estão gostando. Mas, sabendo que Melbourne é tanto a primeira corrida desta nova era quanto uma das piores pistas do calendário para gerenciamento de energia, também não foi um desastre total.

Com mais alguns ajustes da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e desenvolvimento das equipes, o novo conjunto de regras pode acabar dando certo. Imperfeito? Com certeza. Mas não é um ponto de partida desastroso. Será fundamental que a FIA evite reações precipitadas. 

Equilíbrio do grid?

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Um grande ponto positivo é que o grid de 2026 parece ser mais competitivo do que se pensava -- exceto pela Mercedes. Mas, embora as Flechas de Prata pareçam impressionantes na liderança, quatro equipes estão 'dentro da média', e a maioria dos 22 carros parece estar coberta por um segundo e meio. A Aston Martin, muito mal, e a recém-chegada Cadillac são as duas exceções óbvias, às quais voltaremos mais tarde.

No entanto, dadas as características específicas do circuito em relação às configurações dos carros e ao uso de energia, juntamente com o desenvolvimento, podemos facilmente ver a hierarquia mudar semanalmente.

A Mercedes corresponde às expectativas

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

As muitas tentativas da Mercedes de minimizar seu status de favorita na pré-temporada foram um pouco irritantes, talvez, mas também um tanto compreensíveis. Mas apontar a Red Bull como campeã em uso de energia nos testes do Bahrein não foi muito crível, e logo ficou claro, a partir das impressionantes simulações de corrida de George Russell, que a Mercedes é a força dominante da F1 2026 nesta fase inicial.

Russell confirmou isso em volta rápida no sábado, quando finalmente mostrou suas cartas e todos os sinais apontam para que George tenha uma oportunidade boa de conquistar o título. Mas isso é apenas o começo.

Resultados mistos para Ferrari, Red Bull e McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A hierarquia pós-testes do Bahrein, prevista tanto pelo chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, quanto pelo chefe da Red Bull, Laurent Mekies, foi bastante precisa. A Mercedes ficou à frente da Ferrari, com a McLaren e a Red Bull um pouco atrás. Isso torna o terceiro lugar de Isack Hadjar no grid pela Red Bull ainda mais impressionante, pois 'contrariou' a tendência.

Nenhuma dessas três equipes teve um fim de semana particularmente tranquilo. A Red Bull deve ser elogiada pelo trabalho fenomenal que sua divisão de unidades de potência recém-criada em parceria com a Ford tem feito, com a equipe irmã Racing Bulls também parecendo forte.

Mas já mencionamos a taxa de desenvolvimento e a McLaren já provou no passado o quão forte pode ser. Foi assim que transformou um carro mediano em um carro dominante durante o último ciclo de regras. O mesmo se aplica à Red Bull e suas inovações de engenharia no final da última temporada. A Ferrari precisa mostrar consistência.

A dor continua para Aston Martin e Cadillac

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O desastre da Aston Martin com a Honda está sendo revelado a cada sessão. Cada vez que o chefe da Aston, o 'mago' Adrian Newey, fala, ficamos sabendo de detalhes ainda mais desconcertantes e francamente embaraçosos sobre a falta de preparação da montadora e a desconexão entre as partes.

Newey não é um chefe de equipe tradicional com a habitual habilidade em relações públicas, então suas admissões diretas têm sido impactantes para todos e dolorosas para a fabricante parceira de motores da Aston.

De todo modo, o staff de Silverstone deve ser aplaudido pelo esforço incansável que os homens e mulheres de verde estão fazendo para colocar dois carros no grid em Melbourne, mesmo mal conseguindo correr.

O bicampeão mundial Fernando Alonso ofereceu um pequeno vislumbre de esperança ao completar 20 voltas no terceiro treino livre e quase chegar ao Q2, enquanto outros vacilavam. É a menor das vitórias, mas é algo. Enquanto isso, cabe à Honda controlar seus problemas de vibração a tempo.

Enquanto isso, a 11ª participante da F1, a debutante Cadillac, teve dificuldades -- compreensíveis. Mas os dois carros correram. Isso não foi nada fácil, já que Valtteri Bottas e Sergio Pérez foram atormentados por problemas técnicos durante todo o fim de semana, e 'Checo' ficou frustrado porque alguns dos problemas do shakedown em Barcelona ainda persistem.

Mas a Cadillac causou uma primeira impressão razoável na pista e já provou ser um trunfo para o esporte de outras maneiras também, por meio de suas incansáveis ações de marketing e parcerias de alto nível. Haverá muito mais dificuldades pela frente para a marca da GM, mas ela tem seus dois carros no grid de largada e isso é tudo que se pode pedir. O GP em Melbourne tem largada 1h (Brasília) deste domingo, com cobertura completa do Motorsport.com via site e YouTube.

Grid de largada para o GP da Austrália

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 G. RussellMercedes 63

1'18.518

   241.992
2 A. AntonelliMercedes 12

+0.293

1'18.811

   241.093
3 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.785

1'19.303

   239.597
4 C. LeclercFerrari 16

+0.809

1'19.327

   239.525
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.862

1'19.380

   239.365
6 L. NorrisMcLaren 1

+0.957

1'19.475

   239.078
7 L. HamiltonFerrari 44

+0.960

1'19.478

   239.069
8 L. LawsonRB 30

+1.476

1'19.994

   237.527
9 A. LindbladRB 41

+2.729

1'21.247

   233.864
10 G. BortoletoAudi 5

 

    
11 N. HulkenbergAudi 27

+1.785

1'20.303

   236.613
12 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.793

1'20.311

   236.590
13 E. OconHaas F1 Team 31

+1.973

1'20.491

   236.061
14 P. GaslyAlpine 10

+1.983

1'20.501

   236.031
15 A. AlbonWilliams 23

+2.423

1'20.941

   234.748
16 F. ColapintoAlpine 43

+2.752

1'21.270

   233.798
17 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.451

1'21.969

   231.804
18 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+4.087

1'22.605

   230.019
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+4.726

1'23.244

   228.254
20 M. VerstappenRed Bull Racing 3

 

    
21 C. Sainz Jr.Williams 55

 

    
22 L. StrollAston Martin Racing 18

Newey EXPÕE Honda NA MORAL! Leclerc 'sem fé' na Ferrari. JÁ HAMILTON... RBR SINCERONA, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Massa consegue vitória na Justiça Inglesa sobre Mundial de 2008; saiba mais
Próximo artigo F1: Stella explica diferenças entre Mercedes e McLaren, mesmo com motores iguais

Principais comentários

Mais de
Filip Cleeren

F1: Piastri revela liberação de potência inesperada em acidente pré-largada na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Piastri revela liberação de potência inesperada em acidente pré-largada na Austrália

F1- Norris detona novas regras após P6 no quali australiano: "Passamos dos melhores carros para provavelmente os piores"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1- Norris detona novas regras após P6 no quali australiano: "Passamos dos melhores carros para provavelmente os piores"

F1 - Domenicali: Críticas prematuras às regras de 2026 “não são certas”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Domenicali: Críticas prematuras às regras de 2026 “não são certas”

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália