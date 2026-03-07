F1 - Mercedes dominante e mais: os destaques do quali do GP da Austrália

O regulamento da Fórmula 1 para 2026 tem sido alvo de questionamentos, controvérsias e ameaças políticas — afinal, estamos falando da categoria máxima do automobilismo. A primeira sessão competitiva da temporada no circuito de Albert Park ainda não nos deu todas as respostas, mas aos poucos vem ficando claro o que promete tornar o campeonato deste ano intrigante.

As regras estão longe de ser perfeitas, mas não são um desastre total

Em meio a temores de que a qualificação seria um “desastre”, a F1 2026 teve um início razoável. Definitivamente, há algo desanimador em ver os carros perderem potência na reta oposta e desacelerarem na temível sequência das curvas 9 e 10, e os pilotos claramente não estão gostando. Mas, sabendo que Melbourne é tanto a primeira corrida desta nova era quanto uma das piores pistas do calendário para gerenciamento de energia, também não foi um desastre total.

Com mais alguns ajustes da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e desenvolvimento das equipes, o novo conjunto de regras pode acabar dando certo. Imperfeito? Com certeza. Mas não é um ponto de partida desastroso. Será fundamental que a FIA evite reações precipitadas.

Equilíbrio do grid?

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Mark Thompson / Getty Images

Um grande ponto positivo é que o grid de 2026 parece ser mais competitivo do que se pensava -- exceto pela Mercedes. Mas, embora as Flechas de Prata pareçam impressionantes na liderança, quatro equipes estão 'dentro da média', e a maioria dos 22 carros parece estar coberta por um segundo e meio. A Aston Martin, muito mal, e a recém-chegada Cadillac são as duas exceções óbvias, às quais voltaremos mais tarde.

No entanto, dadas as características específicas do circuito em relação às configurações dos carros e ao uso de energia, juntamente com o desenvolvimento, podemos facilmente ver a hierarquia mudar semanalmente.

A Mercedes corresponde às expectativas

George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

As muitas tentativas da Mercedes de minimizar seu status de favorita na pré-temporada foram um pouco irritantes, talvez, mas também um tanto compreensíveis. Mas apontar a Red Bull como campeã em uso de energia nos testes do Bahrein não foi muito crível, e logo ficou claro, a partir das impressionantes simulações de corrida de George Russell, que a Mercedes é a força dominante da F1 2026 nesta fase inicial.

Russell confirmou isso em volta rápida no sábado, quando finalmente mostrou suas cartas e todos os sinais apontam para que George tenha uma oportunidade boa de conquistar o título. Mas isso é apenas o começo.

Resultados mistos para Ferrari, Red Bull e McLaren

Oscar Piastri, McLaren Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A hierarquia pós-testes do Bahrein, prevista tanto pelo chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, quanto pelo chefe da Red Bull, Laurent Mekies, foi bastante precisa. A Mercedes ficou à frente da Ferrari, com a McLaren e a Red Bull um pouco atrás. Isso torna o terceiro lugar de Isack Hadjar no grid pela Red Bull ainda mais impressionante, pois 'contrariou' a tendência.

Nenhuma dessas três equipes teve um fim de semana particularmente tranquilo. A Red Bull deve ser elogiada pelo trabalho fenomenal que sua divisão de unidades de potência recém-criada em parceria com a Ford tem feito, com a equipe irmã Racing Bulls também parecendo forte.

Mas já mencionamos a taxa de desenvolvimento e a McLaren já provou no passado o quão forte pode ser. Foi assim que transformou um carro mediano em um carro dominante durante o último ciclo de regras. O mesmo se aplica à Red Bull e suas inovações de engenharia no final da última temporada. A Ferrari precisa mostrar consistência.

A dor continua para Aston Martin e Cadillac

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O desastre da Aston Martin com a Honda está sendo revelado a cada sessão. Cada vez que o chefe da Aston, o 'mago' Adrian Newey, fala, ficamos sabendo de detalhes ainda mais desconcertantes e francamente embaraçosos sobre a falta de preparação da montadora e a desconexão entre as partes.

Newey não é um chefe de equipe tradicional com a habitual habilidade em relações públicas, então suas admissões diretas têm sido impactantes para todos e dolorosas para a fabricante parceira de motores da Aston.

De todo modo, o staff de Silverstone deve ser aplaudido pelo esforço incansável que os homens e mulheres de verde estão fazendo para colocar dois carros no grid em Melbourne, mesmo mal conseguindo correr.

O bicampeão mundial Fernando Alonso ofereceu um pequeno vislumbre de esperança ao completar 20 voltas no terceiro treino livre e quase chegar ao Q2, enquanto outros vacilavam. É a menor das vitórias, mas é algo. Enquanto isso, cabe à Honda controlar seus problemas de vibração a tempo.

Enquanto isso, a 11ª participante da F1, a debutante Cadillac, teve dificuldades -- compreensíveis. Mas os dois carros correram. Isso não foi nada fácil, já que Valtteri Bottas e Sergio Pérez foram atormentados por problemas técnicos durante todo o fim de semana, e 'Checo' ficou frustrado porque alguns dos problemas do shakedown em Barcelona ainda persistem.

Mas a Cadillac causou uma primeira impressão razoável na pista e já provou ser um trunfo para o esporte de outras maneiras também, por meio de suas incansáveis ações de marketing e parcerias de alto nível. Haverá muito mais dificuldades pela frente para a marca da GM, mas ela tem seus dois carros no grid de largada e isso é tudo que se pode pedir. O GP em Melbourne tem largada 1h (Brasília) deste domingo, com cobertura completa do Motorsport.com via site e YouTube.

Grid de largada para o GP da Austrália

