A temporada de estreia da parceria Aston Martin/Honda na Fórmula 1 começou e continua desastrosa, mesmo com a fabricante japonesa recebendo todos os possíveis benefícios de atualização dos motores com o sistema ADUO. Para coibir a desvantagem da unidade de potência que equipa o AMR26 e a aposentadoria de Fernando Alonso, Mercedes e Red Bull demonstraram-se a favor de mudanças nos regulamentos.

Durante o final de semana de Madring, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, admitiu que auxiliou a Aston Martin em 2026, em medidas dentro do regulamento da F1 e que o objetivo é impedir a aposentadoria de Alonso por problemas envolvendo o desempenho do carro a partir de mudanças nas regras do Campeonato Mundial.

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, e Laurent Mekies, comandante da Red Bull, afirmaram estar abertos a mudanças para que a Honda possa recuperar o atraso nas unidades de potência.

“O ADUO, nesse caso, foi projetado como um mecanismo de recuperação, e essa fórmula foi disponibilizada para a Honda, mas eles precisam de mais”, disse Wolff, ao Sky Sports F1, citando como o sistema de atualizações pode ser alterado.

“E a conversa que o presidente teve com Alonso é bastante justa. Queremos ter todas essas grandes montadoras no esporte. Queremos que elas sejam competitivas e bem-sucedidas. E regulamentos são regulamentos para o bem do esporte e, às vezes, talvez precisem de um ajuste; portanto, foi uma conversa bastante justa".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Mekies destacou que mudanças no regulamento podem ser feitas em prol do esporte: “Por mais que não possamos concordar o tempo todo, como esporte, tentamos manter uma visão bastante aberta em relação aos regulamentos".

“Vocês devem se lembrar que, na verdade, houve uma primeira alteração nos regulamentos da ADUO no início deste ano, precisamente para ajudar aqueles que estavam muito atrás, em comparação com o que havia sido votado inicialmente. Todas as equipes votaram a favor disso, e nós também votamos a favor, para o bem do esporte".

“Como eu disse, não podemos concordar em tudo, mas certamente, como partes interessadas do esporte, se houver uma situação que precise ser corrigida ou que precise de apoio, normalmente encontramos soluções".

"E tenho certeza de que, em algum momento, nos reuniremos para discutir o futuro dos regulamentos da ADUO. Quanto às lacunas, conhecemos algumas delas, e tenho certeza de que há algumas que precisarão ser abordadas posteriormente", concluiu o chefe da Red Bull.

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