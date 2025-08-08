Depois das sete primeiras corridas de 2025 da Fórmula 1, Max Verstappen ainda podia sonhar com a disputa pelo título, isso porque ele estava apenas 22 pontos atrás de Oscar Piastri. No entanto, o desempenho ruim do carro da Red Bull e os resultados negativos do holandês nas últimas corridas provaram que o pentacampeonato está bem longe de ser uma realidade.

Agora, Verstappen está 97 pontos atrás de Piastri e já aceitou que suas chances são muito remotas. Mas, é claro, seu objetivo é manter a terceira posição na tabela.

George Russell é quarto e tem a ambição de alcançar o tetracampeão na tabela e tomar o último degrau do pódio, assim, aumentando a confiança da Mercedes. Com mais 10 corridas no calendário da F1, o britânico tem a chance de assumir o lugar de Verstappen em pouco tempo, se o RB21 continuar sendo tão difícil de pilotar como se mostra agora.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, comentou: "Temos uma série de questões em pauta. Vemos George em uma batalha muito acirrada com Max pelo terceiro lugar no campeonato de pilotos".

"Tivemos um ótimo ritmo de corrida com Kimi e nosso foco com ele será largá-lo mais acima no grid. Se fizermos isso, ele poderá conquistar muitos pontos no domingo".

"É uma batalha muito acirrada pelo segundo lugar no campeonato de equipes. A Ferrari está um pouco à frente, a Red Bull está atrás de nós, então vai ser divertido".

"Para fazer isso, precisamos aproveitar ao máximo o pacote que temos nos circuitos restantes. Budapeste mostrou que temos um bom carro quando encontramos as configurações certas"

"Também pode ser uma oportunidade de aumentar nossas vitórias em corridas. Tivemos um ótimo momento em Montreal. Há mais algumas pistas como Montreal nas 10 corridas restantes e esperamos que possamos ter mais alguns bons momentos".

Desde o GP do Canadá, onde os dois pilotos da Mercedes subiram ao pódio e, pela primeira vez na temporada, não tivemos um dos carros da McLaren, a equipe de Brackley ainda não conseguiu reencontrar seu ritmo que mostrou no fim de semana frio em Montreal.

No momento, Russell está apenas 15 pontos atrás de Verstappen e tudo depende de como a Mercedes e a Red Bull voltam após as férias.

