A classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 foi mais uma 'batalha tática' entre Mercedes e Red Bull. A equipe austríaca utilizou uma estratégia de lançar Sergio Pérez e Max Verstappen juntos no Q3 para que o mexicano desse vácuo ao holandês, que conseguiu a pole position com isso. Para Toto Wolff, chefe da escuderia alemã, a escolha funcionou "perfeitamente".

Lewis Hamilton ficou com a segunda colocação, mas começará a corrida de pneus médios, contra macios de seu rival pelo título. Se não perder posições na largada para os competidores ao seu redor, pode apostar em um undercut e ganhar a liderança nos boxes.

"Hoje, eles conseguiram colocar os pneus em uma janela perfeita na última rodada, o vácuo funcionou perfeitamente e é por isso que estão na pole", comentou Wolff sobre o desempenho da Red Bull na classificação à Sky Sports F1. "Não tenho certeza sobre como será começar da P2, mas prefiro os [compostos] médios."

"Teremos uma ligeira desvantagem na largada e nas primeiras seis, sete voltas, se ele for rápido. Podemos ir para um undercut agressivo e tentar controlar a posição da pista. Então, durante a noite, estaremos executando muitos programas e algoritmos para planejar."

Apesar de otimista com uma estratégia que envolve uma parada mais cedo nos boxes, Wolff se preocupa com o ritmo de corrida que a Red Bull deverá ter, de acordo com os dados coletados nos treinos livres.

"Estou preocupado, porque suas long runs foram muito melhores na sexta-feira", comentou. "No entanto, nossos pneus simplesmente não estavam na janela. Você pode ver que o Q1 e o Q2 foram nossos, parecia que seria fácil e, de repente, você perde no desempenho."

"Sim, é possível se manter na P2 [sobre os pilotos de macios ao redor de Hamilton]. Se perder mais posições, ficará cada vez mais difícil. No entanto, será uma longa corrida. E como Nico [Rosberg] disse, é Lewis Hamilton no carro."

