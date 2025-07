Segundo a Sky Sport F1 da Itália, a Mercedes está em tratativas concretas para contratar o tetracampeão Max Verstappen para a Fórmula 1 2026, com o "holandês está pronto para se liberar para a próxima temporada".

"Mercedes, negociações concretas com Max Verstappen. Holandês pronto para se libertar para a próxima temporada", publica ipsis litteris, em tradução livre, o perfil da Sky Sport F1 italiana, como você vê acima. O veículo jornalístico italiano, porém, não crava a contratação do piloto pela marca germânica.

Caso Verstappen de fato corra pelas Flechas de Prata em 2026, conforme sugere a Sky italiana, a equipe baseada em Brackley, Inglaterra, terá de se desfazer de um dos seus atuais representantes: o britânico George Russell e o novato italiano Andrea Kimi Antonelli. Ambos têm contrato só até o fim da F1 2025.

De acordo com o site da Sky Sport F1, no qual a publicação italiana traz mais detalhes sobre o caso, Verstappen deve substituir Russell, mas a contratação do holandês ainda depende do aval de parte da diretoria da Mercedes.

Enquanto Andrea faz sua temporada de estreia na categoria e substitui o inglês heptacampeão Lewis Hamilton na Mercedes, Russell corre pela equipe anglo-germânica desde 2022, após três campanhas na Williams.

Russell é um dos destaques do atual campeonato da elite global do esporte a motor, tendo vencido o GP do Canadá, e está em quarto na tabela de pilotos, atrás justamente de Max, com quem George coleciona algumas polêmicas na F1 durante os últimos meses -- inclusive em Montreal, como explicamos abaixo:

Segundo apuração do editor global de F1 do Motorsport.com, Ben Hunt, Russell interessa à Aston Martin. Entretanto, o time de Silverstone tem tanto o espanhol Fernando Alonso quanto o canadense Lance Stroll sob contrato para 2026, embora cláusulas de rescisão sempre sejam aplicáveis.

Nos paddocks da F1 2025, também já foi especulado um eventual interesse da Cadillac no inglês, embora essa possibilidade seja visto como mais remota dado o fato de que a marca norte-americana espera ter dificuldades em sua estreia em 2026, enquanto o piloto é bem reputado -- e bem-remunerado -- na F1.

De todo modo, com a saída de Verstappen da Red Bull, a vaga taurina ficaria disponível, com o próprio Russell como um dos candidatos caso o inglês esteja 'no mercado'. Max tem contrato com a marca de energéticos até o fim de 2028, mas cláusulas de desempenho permitem a rescisão, como explicamos:

