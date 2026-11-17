F1: Mercedes estreia turbo com ADUO em Las Vegas, mas apenas no carro de Antonelli
Para evitar nova punição de grid, George Russell não receberá nova peça
Foto de: LAT Images
A Mercedes deve introduzir neste fim de semana um novo turbo no carro de Andrea Kimi Antonelli para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 utilizando o ADUO (Oportunidades adicionais de desenvolvimento e atualização).
Mesmo restando apenas três corridas para o fim do calendário, a equipe de Brackley optou pela introdução do turbo - que vem sendo preparado há meses. Vale destacar que atualizações feitas nesta reta final serão de grande valia em relação à coleta de dados e melhorias, uma vez que os carros não passarão por grandes mudanças em 2027.
"A partir deste fim de semana, teremos o turbo com a tecnologia do ADUO", confirmou Toto Wolff, chefe de equipe das Flechas de Prata. "O objetivo principal é comprovar o desenvolvimento em condições de fim de semana de corrida, com o ganho de desempenho esperado sendo relativamente pequeno."
"Devemos utilizar com Kimi, enquanto que com George a nossa prioridade é proteger a sua posição no grid, uma vez que o benefício em termos de desempenho é provavelmente limitado para justificar uma penalidado no grid".
Por ter utilizado apenas três dos quatro turbos permitidos por regulamento neste ano, o atual campeão mundial poderá fazer a troca sem receber uma punição de posições no grid de largada. Situação oposta a de George Russell. O britânico já trocou cinco vezes o componente - sendo a última delas em Singapura - e, caso mudassse a peça novamente em Las Vegas, receberia uma penalização de cinco colocações.
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