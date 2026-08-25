F1: Mercedes estuda troca de motor de Russell na Itália

A Mercedes e o próprio Andrea Kimi Antonelli já confirmaram que o carro do atual líder do campeonato precisará fazer uma troca de motor na próxima corrida do calendário da Fórmula 1. O questionamento fica para George Russell.

Na atual temporada, com a mudança de regulamento e as novas exigências, o regulamento permite que cada piloto utilize até quatro motores de combustão interna (ICE), quatro turbocompressores (TC), três MGU-K e três sistemas de armazenamento de energia (ES) e eletrônica de controle (CE).

Mesmo com o ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), as equipes precisam pensar de maneira estratégica nas trocas, mas alguns dos pilotos já estão pendurados ou até foram punidos.

Segundo informações do FormulaPassion, a Mercedes ainda estuda a possibilidade de fazer a troca no carro #63 já em Monza, no próximo fim de semana de corrida.

A troca de motores na Mercedes deve acontecer porque a equipe de Brackley pode se aproveitar de uma unidade de potência atualizada com o ADUO no fim de semana da Itália.

Confira quantas trocas os pilotos já fizeram

Equipe Piloto ICE TC EX ES CE MK AN McLaren Norris 3 3 3 3 4 2 4 Piastri 3 3 2 2 2 1 3 Mercedes Antonelli 4 3 4 3 3 2 5 Russell 3 3 3 3 3 2 5 Red Bull Verstappen 3 3 3 2 2 2 3 Hadjar 5 5 5 4 4 2 5 Ferrari Leclerc 3 3 2 3 3 3 4 Hamilton 3 3 2 3 3 3 4 Williams Albon 2 2 3 3 3 2 3 Sainz 3 3 3 3 4 2 4 Racing Bulls Lawson 2 2 2 2 2 2 2 Lindblad 2 2 2 2 2 2 4 Aston Martin Alonso 3 3 2 5 5 4 7 Stroll 3 3 3 5 5 4 5 Haas Ocon 3 3 2 3 3 3 4

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!