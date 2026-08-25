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F1: Mercedes estuda troca de motor de Russell na Itália

Equipe deve implementar o ADUO já em Monza e cumprirá a punição com Antonelli

Livia Veiga
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Mercedes e o próprio Andrea Kimi Antonelli já confirmaram que o carro do atual líder do campeonato precisará fazer uma troca de motor na próxima corrida do calendário da Fórmula 1. O questionamento fica para George Russell.

Leia também:

Na atual temporada, com a mudança de regulamento e as novas exigências, o regulamento permite que cada piloto utilize até quatro motores de combustão interna (ICE), quatro turbocompressores (TC), três MGU-K e três sistemas de armazenamento de energia (ES) e eletrônica de controle (CE).

Mesmo com o ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), as equipes precisam pensar de maneira estratégica nas trocas, mas alguns dos pilotos já estão pendurados ou até foram punidos.

Segundo informações do FormulaPassion, a Mercedes ainda estuda a possibilidade de fazer a troca no carro #63 já em Monza, no próximo fim de semana de corrida.

A troca de motores na Mercedes deve acontecer porque a equipe de Brackley pode se aproveitar de uma unidade de potência atualizada com o ADUO no fim de semana da Itália. 

Confira quantas trocas os pilotos já fizeram

Equipe Piloto ICE TC EX ES CE MK AN
McLaren Norris 3 3 3 3 4 2 4
  Piastri 3 3 2 2 2 1 3
Mercedes Antonelli 4 3 4 3 3 2 5
  Russell 3 3 3 3 3 2 5
Red Bull Verstappen 3 3 3 2 2 2 3
  Hadjar 5 5 5 4 4 2 5
Ferrari Leclerc 3 3 2 3 3 3 4
  Hamilton 3 3 2 3 3 3 4
Williams Albon 2 2 3 3 3 2 3
  Sainz 3 3 3 3 4 2 4
Racing Bulls Lawson 2 2 2 2 2 2 2
  Lindblad 2 2 2 2 2 2 4
Aston Martin Alonso 3 3 2 5 5 4 7
  Stroll 3 3 3 5 5 4 5
Haas Ocon 3 3 2 3 3 3 4

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