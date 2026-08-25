F1: Mercedes estuda troca de motor de Russell na Itália
Equipe deve implementar o ADUO já em Monza e cumprirá a punição com Antonelli
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
A Mercedes e o próprio Andrea Kimi Antonelli já confirmaram que o carro do atual líder do campeonato precisará fazer uma troca de motor na próxima corrida do calendário da Fórmula 1. O questionamento fica para George Russell.
Na atual temporada, com a mudança de regulamento e as novas exigências, o regulamento permite que cada piloto utilize até quatro motores de combustão interna (ICE), quatro turbocompressores (TC), três MGU-K e três sistemas de armazenamento de energia (ES) e eletrônica de controle (CE).
Mesmo com o ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), as equipes precisam pensar de maneira estratégica nas trocas, mas alguns dos pilotos já estão pendurados ou até foram punidos.
Segundo informações do FormulaPassion, a Mercedes ainda estuda a possibilidade de fazer a troca no carro #63 já em Monza, no próximo fim de semana de corrida.
A troca de motores na Mercedes deve acontecer porque a equipe de Brackley pode se aproveitar de uma unidade de potência atualizada com o ADUO no fim de semana da Itália.
Confira quantas trocas os pilotos já fizeram
|Equipe
|Piloto
|ICE
|TC
|EX
|ES
|CE
|MK
|AN
|McLaren
|Norris
|3
|3
|3
|3
|4
|2
|4
|Piastri
|3
|3
|2
|2
|2
|1
|3
|Mercedes
|Antonelli
|4
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|Russell
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|5
|Red Bull
|Verstappen
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|Hadjar
|5
|5
|5
|4
|4
|2
|5
|Ferrari
|Leclerc
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|4
|Hamilton
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|4
|Williams
|Albon
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|Sainz
|3
|3
|3
|3
|4
|2
|4
|Racing Bulls
|Lawson
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|Lindblad
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|4
|Aston Martin
|Alonso
|3
|3
|2
|5
|5
|4
|7
|Stroll
|3
|3
|3
|5
|5
|4
|5
|Haas
|Ocon
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|4
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