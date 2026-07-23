F1: Mercedes explica desvantagem da McLaren apesar de motor igual

A McLaren segue sendo equipe-cliente da Mercedes em 2026 na Fórmula 1, ou seja, equipa seus carros com os motores produzidos pela High Performance Powertrains. No entanto, enquanto a equipe de Brackley está dominando a temporada, Lando Norris e Oscar Piastri ainda não conquistaram bons resultados de maneira consistente.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, explicou o motivo pelo qual a McLaren tem uma desvantagem sobre a equipe fornecedora, principalmente no início de um novo regulamento com tantas mudanças.

"Em um período de regulamento novo, obviamente uma equipe com chassi e unidade de potência integrados sempre terá uma certa vantagem, simplesmente porque o desenvolvimento do chassi no simulador tem um tempo de atraso".

"É por isso que há coisas que você precisa aprender do lado do chassi ao utilizar a unidade de potência, e foi isso que eles disseram desde o início".

Esse é um ponto que já havia sido levantado por Andrea Stella: a McLaren não tinha conhecimento completo dos motores que recebeu e, por esse motivo, estava duvidando da quantidade de informação que a Mercedes havia compartilhado ao entregar o projeto.

Porém, Wolff acredita que a desvantagem diminuirá nos próximos finais de semana, isso porque a McLaren costuma dar a volta por cima rapidamente e já teve muitos meses para coletar dados necessários sobre a unidade de potência.

"Acho que estamos chegando agora ao ponto em que a curva de desenvolvimento e o entendimento vão se estabilizar, e então praticamente todos terão o mesmo aprendizado".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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