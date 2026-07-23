F1: Mercedes explica desvantagem da McLaren apesar de motor igual
Toto Wolff defende que equipe de Woking deve se recuperar nos próximos finais de semana depois de coletar dados na primeira parte da temporada
Foto de: Marc Fleury
A McLaren segue sendo equipe-cliente da Mercedes em 2026 na Fórmula 1, ou seja, equipa seus carros com os motores produzidos pela High Performance Powertrains. No entanto, enquanto a equipe de Brackley está dominando a temporada, Lando Norris e Oscar Piastri ainda não conquistaram bons resultados de maneira consistente.
Toto Wolff, chefe da Mercedes, explicou o motivo pelo qual a McLaren tem uma desvantagem sobre a equipe fornecedora, principalmente no início de um novo regulamento com tantas mudanças.
"Em um período de regulamento novo, obviamente uma equipe com chassi e unidade de potência integrados sempre terá uma certa vantagem, simplesmente porque o desenvolvimento do chassi no simulador tem um tempo de atraso".
"É por isso que há coisas que você precisa aprender do lado do chassi ao utilizar a unidade de potência, e foi isso que eles disseram desde o início".
Esse é um ponto que já havia sido levantado por Andrea Stella: a McLaren não tinha conhecimento completo dos motores que recebeu e, por esse motivo, estava duvidando da quantidade de informação que a Mercedes havia compartilhado ao entregar o projeto.
Porém, Wolff acredita que a desvantagem diminuirá nos próximos finais de semana, isso porque a McLaren costuma dar a volta por cima rapidamente e já teve muitos meses para coletar dados necessários sobre a unidade de potência.
"Acho que estamos chegando agora ao ponto em que a curva de desenvolvimento e o entendimento vão se estabilizar, e então praticamente todos terão o mesmo aprendizado".
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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