A Mercedes entrou na pista hoje em Paul Ricard para um dia de filmagem, com o W13, modelo atual no campeonato de 2022 da Fórmula 1. A primeira parte do dia promocional havia sido realizado na véspera dos testes de Barcelona.

Os 100 quilômetros disponíveis (com pneus 'demo' Pirelli) foram planejados sobretudo para uma primeira verificação do pacote de inovações técnicas que estreará neste fim de semana em Barcelona, ​​​​um passo importante para a temporada da Mercedes, que também pode influenciar a filosofia do carro que estará na pista em 2023.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Os testes de Paul Ricard viram apenas George Russell na pista. Conforme confirmado pela Ferrari na semana passada, esses testes, embora oficialmente considerados dias de filmagem, são realmente muito importantes para uma avaliação inicial do pacote técnico, e as equipes exigem a presença de um piloto titular.

Após os testes, mantidos em sigilo, a Mercedes está focada em Barcelona, tendo em vista um fim de semana que promete ser um dos mais importantes dos últimos anos para a equipe de Brackley.

