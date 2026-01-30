A Mercedes foi a primeira equipe a colocar seu carro de 2026 na pista em Barcelona para os primeiros testes a portas fechadas da Fórmula 1. Eles também foram os primeiros a terminar os trabalhos e retornar a Brackley orgulhosos do feito, já que o carro não parece ter tido nenhum grande problema.

George Russell e Andrea Kimi Antonelli completaram cerca de 502 voltas nos três dias cumpridos pela equipe. O carro não apresentou nenhum problema que tenha chamado a atenção da mídia, diferente de outros competidores.

Inclusive, os dois pilotos defiram as voltas mais rápidas, com o britânico sendo o primeiro a correr na casa de 1min16s4. Os tempos que temos disponíveis não são oficiais, já que os dados da pista não estão sendo compartilhados com a imprensa.

As coisas foram tão bem para o time, que Russell e Antonelli conseguiram cumprir até mesmo um programa de simulação de corrida e de classificação, para verificar dados ainda mais profundos sobre o carro e a unidade de potência.

"Do ponto de vista da confiabilidade, foi uma boa semana para nós. O carro nos permitiu executar o programa exatamente como queríamos em cada um dos três dias, e era isso que esperávamos ao vir para Barcelona", explicou Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes.

"É uma enorme prova do trabalho árduo de todos em Brackley e Brixworth para dar vida a este carro. Também fizemos um bom progresso em alguns dos desafios que encontramos nos dois primeiros dias, e isso é gratificante".

Shovlin ainda detalhou que a equipe de Brackley pretende testar mais configurações nos próximos seis dias de pré-temporada no Bahrein dentro de algumas semanas, o que não foi possível fazer em Barcelona por conta das baixas temperaturas.

"Dito isso, em Barcelona, ​​nosso foco principal foi testar o W17. No Bahrein, vamos explorar diferentes configurações, algo impossível aqui com o frio intenso. Isso nos dará uma ideia muito melhor das capacidades do carro à medida que nos aproximamos da temporada de 2026".

