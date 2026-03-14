F1: Mercedes investiga problema que quase comprometeu classificação de Russell
Líder do campeonato conseguiu salvar por pouco uma segunda posição no grid de largada
A classificação para o GP da China de Fórmula 1 deste sábado não foi nada tranquila para George Russell. O britânico da Mercedes sofreu uma quebra na asa dianteira no Q2 e, em seguida, parou brevemente na pista na curva 5 durante o Q3. Russell havia vencido a corrida sprint mais cedo largando da pole, mas parecia muito menos seguro durante o que acabou sendo uma qualificação conturbada.
A Mercedes afirma que ainda está investigando a causa do problema que fez com que o carro de Russell saísse da garagem no modo antiestolagem, parasse na pista e, em seguida, ficasse preso na primeira marcha depois que ele o ligou novamente.
Com o tempo se esgotando, a equipe basicamente teve que recorrer à estratégia tradicional do departamento de TI de desligar o carro e ligá-lo novamente: passando por várias configurações padrão, trocando o volante e realizando uma reinicialização.
Quando o carro foi ligado novamente, ele ainda estava preso na primeira marcha, mas outra reinicialização permitiu que ele entrasse em ponto morto e engatasse normalmente novamente. Russell saiu da garagem com pouco mais de dois minutos no relógio e conseguiu colocar sua Mercedes em segundo lugar no grid, 0s222 atrás do companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli.
“Foi uma sessão simplesmente louca desde o final do Q2”, disse Russell. “A asa dianteira quebrou e a equipe não tinha certeza se ela tinha quebrado ou não. Eu estava bastante convencido de que sim, e houve um pouco de tensão em torno disso e da troca da asa dianteira".
“E então, assim que entrei na pista, percebi que algo não estava certo, parei na pista, tentando reiniciar o carro. Ele não reiniciou. Depois ele ligou mais tarde, voltei e não consegui mudar as marchas. E então, obviamente, conseguimos entrar na pista com apenas alguns minutos de sobra. Então, estou muito, muito feliz por estar aqui agora, porque eu poderia facilmente ter ficado em 10º sem um tempo".
A saída tardia de Russell da garagem fez com que ele tivesse apenas a volta de aquecimento para se preparar para sua tentativa cronometrada.
“Foi o melhor que eu poderia ter conseguido, mas não tive bateria para iniciar minha volta e meus pneus estavam frios”, explicou ele. “Mas, como eu disse, estou muito grato por estar aqui agora. Era mais uma questão de colocar um tempo no placar".
“Eu sabia que o Kimi estava muito forte e que as coisas estavam longe de estar otimizadas do meu lado. Então, o objetivo era mais levar o carro até a linha de chegada e garantir que eu largasse em uma posição razoável. O segundo lugar foi muito melhor do que eu esperava, já que comecei a volta sem bateria e sem temperatura nos pneus – eu esperava ficar mais atrás no grid. Então, como eu disse, estou muito feliz por estar aqui".
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