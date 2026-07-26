Em meio a uma corrida de pesadelo para George Russell, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, isentou o britânico de qualquer responsabilidade pelo problema na largada do GP da Hungria de Fórmula 1, quando ele caiu de sexto para 20º na primeira curva.

Enquanto a volta de apresentação correu sem problemas, Russell seguiu as instruções do engenheiro Marcus Dudley. Mas, no fim do procedimento de largada, ele perdeu o controle da rotação do motor, com o carro estolando na largada ao soltar a embreagem.

Apenas Lance Stroll e Sergio Pérez – que largaram do pitlane – estavam atrás de Russell após a primeira curva. Quando Russell perguntou “o que deu errado?”, foi informado de que o carro havia entrado no modo anti-estol.

Quando pediu mais esclarecimentos sobre se havia errado no procedimento de largada, Russell ouviu: “Embreagem 2% fraca, parece que foi o pedal do acelerador – você tirou o pé em alta rotação”.

Mas Wolff explicou mais tarde que o problema com o motor – que era novo para este fim de semana – não era de responsabilidade de Russell.

“Parece que ele acelerou cerca de 10% e o motor atingiu a rotação máxima; ele tirou o pé do acelerador e o motor engasgou”, disse Wolff. “Não estou nada satisfeito com os muitos erros que aconteceram. Então, esse foi o motivo, e depois disso ele pilotou muito bem. Ele passou pelo tráfego com facilidade e, então, recuperou, eu acho, o máximo de pontos que poderia ter recuperado".

George Russell, Mercedes Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Eu estava com o acelerador pressionado, mantendo as rotações, e então, de repente, cerca de quatro segundos antes de as luzes se apagarem, o motor simplesmente começou a oscilar descontroladamente”, disse Russell. “E eu estava tentando ajustar o acelerador, mas não adiantava nada. Então, o motor não estava reagindo ao acelerador".

Em uma pista onde as ultrapassagens são notoriamente difíceis, Russell ultrapassou Valtteri Bottas por fora na Curva 5 na primeira volta, depois foram Alex Albon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg para chegar à zona de pontuação na volta 17.

Russell ainda fez ultrapassagens em cima das RB de Arvid Lindblad e Liam Lawson na volta 21, terminando a corrida nesta posição após trocas com outros pilotos que vinham `s frente durante as janelas de parada.

“Não dá para criticar os pilotos. A defesa de Kimi [Antonelli] com os pneus duros contra Lewis [Hamilton], que estava com os macios, foi brilhante, uma pilotagem brilhante, e o mesmo vale para George”, disse Wolff. "Acho que ele ultrapassou dez carros no início, no meio do tráfego, quando sabíamos que seria muito difícil. Então, os pilotos realmente fizeram um ótimo trabalho hoje.”

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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