F1: Mercedes joga atualização 'no lixo' e dá passo atrás definitivo
Equipe voltou para as configurações do carro de antes do GP da Emilia Romagna
O triunfo da Mercedes no Canadá 'mascarou' o ritmo ruim do W16, fazendo com que a equipe acreditasse que a atualização que aplicou tinha feito toda a diferença nesta temporada da Fórmula 1. Porém, as dificuldades de George Russell e Andrea Kimi Antonelli nas etapas seguintes provaram que as novas peças não foram uma boa opção.
No GP da Hungria, a equipe de Brackley deu um passo atrás e conseguiu se mostrar mais competitiva do que anteriormente -- Russell terminou a corrida em terceiro, conseguindo superar a Ferrari de Charles Leclerc.
Tudo começou a dar errado no GP da Ímola, quando a atualização na suspensão foi aplicada nos carros. Desde então, apenas Russell conseguiu ter pequenos resultados, mas sempre com muita dificuldade.
Em entrevista ao Auto Motor und Sport, Andrew Shovlin, engenheiro-chefe da Mercedes, explicou o motivo pelo qual a asa dianteira foi descartada como verdadeiro problema do ritmo:
"Os dados mostram que a rigidez da asa tem impacto na dirigibilidade e no equilíbrio do carro, mas não tão drasticamente quanto os pilotos sentiram. Conseguimos corrigir isso com a configuração e, no máximo, tivemos um pouco mais de saída de frente".
Toto Wolff também comentou as mudanças no carro, dizendo que a atualização pode ser 'jogada no lixo', já que não trouxe o ganho que eles imaginavam.
"Reconstruímos o carro para o estado anterior a Ímola e o melhoramos. Não deveria acontecer de uma atualização bagunçar tudo daquele jeito. Com todas as pessoas inteligentes da equipe, todas as simulações e a infraestrutura que temos, você não espera que a arquitetura de um carro te confunda assim. Tentamos resolver um problema, e isso piorou significativamente outro. Isso já foi corrigido".
