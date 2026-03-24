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F1: Mercedes lança nova pintura para GP do Japão com desenho de lobo

Equipe anglo-alemã apostou em um design diferenciado para a corrida de Suzuka

Redação Motorsport.com
Editado:
Mercedes Japanese GP livery

Depois da Racing Bulls e da Haas, a Mercedes foi a próxima equipe a aderir à tendência de exibir uma pintura especial para o GP do Japão de Fórmula 1, a terceira etapa do calendário que será disputada no sempre icônico circuito de Suzuka.

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A equipe de Brackley chega, além disso, em um momento imbatível. Ela começou a temporada com vitórias consecutivas, graças aos triunfos de George Russell na Austrália e de Andrea Kimi Antonelli na China. Esse início a coloca na liderança de ambos os campeonatos e a torna clara favorita em sua visita ao país do Sol Nascente.

Um lobo como símbolo

Para a ocasião, a Mercedes optou por uma imagem distinta sem romper totalmente com sua identidade habitual. O elemento mais chamativo é a presença de um lobo na asa dianteira, com os olhos situados nos flaps móveis: estes descem quando o modo de reta é ativado e se elevam ao desativá-lo, gerando um efeito visual muito particular na pista.

A equipe acompanhou o lançamento com um vídeo e várias imagens publicadas nesta terça-feira, que terminam com a mensagem “Join the pack” (“junte-se à matilha”), reforçando assim a narrativa em torno desse novo design.

Essa ação também está ligada ao acordo de patrocínio iniciado em 2025 com a Adidas. Especificamente, faz-se referência ao conceito “Y-3 Wolf Beast”, vinculado à marca Y-3, criada em 2003 pelo estilista japonês Yohji Yamamoto em parceria com a marca alemã.

 

Além da Mercedes, tudo indica que outras equipes poderão aderir a essa tendência de decorações especiais em Suzuka, uma prova que, nos últimos anos, se tornou uma vitrine de criatividade dentro do paddock.

Não são apenas os carros que mudam de aparência: também é comum ver muitos pilotos estreando capacetes com designs exclusivos inspirados na cultura japonesa, conhecida por sua riqueza visual e sua capacidade de fundir tradição e modernidade. Um contexto perfeito para que equipes e pilotos deem asas à sua veia criativa em um dos fins de semana mais especiais do calendário.

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