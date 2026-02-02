F1: Mercedes lança oficialmente o W17, carro para temporada 2026

A equipe da Mercedes lançou oficialmente, nesta segunda-feira (02), o W17, carro de Fórmula 1 que já foi visto na pista graças ao teste de pré-temporada em Barcelona e para o qual também já foi realizado um evento de lançamento para a pintura, que foi revelada no dia 22 de janeiro.

Mesmo com fotos do novo monoposto no circuito espanhol, a Mercedes quis fazer uma apresentaçaão oficial para o W17, em um evento que marcou o início da temporada 2026 para a escuderia de Brackley, com os pilotos (George Russell e Andrea Kimi Antonelli), o chefe da equipe (Toto Wolff) e o diretor técnico (James Allison) como protagonistas principais.

Como a apresentação da pintura do W17 já havia sido realizada e o monoposto também já havia sido amplamente visto no Circuit de Barcelona-Catalunya, a escuderia de Brackley transformou o evento em uma espécie de explicação interna sobre o processo pelo qual passaram diante desses novos regulamentos, tanto na parte técnica quanto na das unidades de potência.

Petronas, patrocinadora e fornecedora dos novos combustíveis sustentáveis da Mercedes, também esteve presente no evento, explicando o quão complicado foi fabricar uma nova gasolina que se espera ter um impacto e uma importância muito maiores do que no passado nas unidades de potência de 2026, que ainda contarão com uma divisão de quase 50/50 entre o motor de combustão interna e o elétrico.

Wolff falou claramente pela primeira vez sobre o W17: "Ao ver o novo carro, as diferenças são evidentes, é menor, mais compacto, mais ágil e com maior capacidade de resposta. A decoração deste ano também é realmente espetacular".

"Vimos o carro em velocidade real pela primeira vez em Barcelona e estamos muito animados para ver como a nova unidade de potência funcionará junto com o novo regulamento do chassi".

Para o austríaco, o primeiro passo do Mercedes W17, que era verificar a confiabilidade, foi bem-sucedido. "O principal objetivo no shakedown de Barcelona foi a confiabilidade. Acumular uma boa quilometragem implica garantir que todos os sistemas funcionem corretamente, para testar a interação motor-chassi e o ajuste de novos sistemas, incluindo as inovações que aumentam a potência do motor. Tudo foi bastante bem-sucedido nesse sentido".

Embora muitos já apontem a Mercedes como favorita em 2026, Wolff, garante que ainda estão muito longe de conhecer o desempenho de cada carro.

"No entanto, os tempos são enganosos. Não vimos nossos rivais correndo com pouco combustível. Também não os vimos fazer nenhuma sequência longa. Eles também tiveram problemas. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, não temos um gráfico de desempenho claro neste momento", concluiu.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!