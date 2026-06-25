F1: Mercedes leva nova bateria para Áustria, mas Norris fica impedido de utilizar; entenda

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Marca alemã quer melhorar problemas de confiabilidade no motor

Olivia Nogueira
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli confirmou nesta quinta-feira que, após uma série de problemas com confiabilidade na unidade de potência, a Mercedes levou uma nova versão do motor para o GP da Áustria de Fórmula 1, neste fim de semana, com um conjunto de baterias atualizado. No entanto, nem todos os pilotos cujos carros contam com a unidade da marca alemão terão a nova peça.

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A decisão foi tomada após diferentes abandonos nas últimas rodadas: Antonelli perdeu um possível segundo lugar em Barcelona e George Russell deixou a corrida de Montreal quando liderava por causa de problemas no carro.

De acordo com o líder do campeonato, "os problemas já haviam surgido há algum tempo", adicionando ainda já ter "tido dificuldades no TL1 em ​​Miami e, depois, houve o abandono de George em Montreal. Deixamos escapar muitos pontos".

As atualizações introduzidas estão relacionadas ao software e a pequenos ajustes de hardware no conjunto de baterias, tratando-se de medidas rotineiras de confiabilidade, sem qualquer relação com o ADUO.

As clientes

Lando Norris e Oscar Piastri, titulares da McLaren, equipe cliente da Mercedes, também abandonaram GPs porque tiveram falhas nos carros, no entanto, apenas o piloto australiano terá as atualizações em Spielberg. 

Norris já está utilizando a terceira bateria este ano, a última dentro do limite permitido em uma mesma temporada sem ser punido em dez posições no grid. Por isso, segundo o site The Race, o britânico não utilizará a peça nova da Mercedes. 

Ainda de acordo com o portal inglês, assim como no time de Woking, apenas um piloto da Williams, Carlos Sainz, terá o novo conjunto de peças, pois Alex Albon também está em uma situação delicada em relação às baterias. Já na Alpine, tanto Franco Colapinto quanto Pierre Gasly terão a configuração atualizada. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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