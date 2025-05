A Mercedes decidiu trazer, para o GP de Mônaco da Fórmula 1, adaptações na suspensão dianteira, para o tobogã do Principado, e no braço de direção do W16, visando o hairpin, a curva mais lenta de todo o campeonato que faz os pilotos, muitas vezes, preferirem tirar uma mão do volante para evitar cruzar os braços.

A equipe de Brackley quer 'voltar aos trilhos' depois do fim de semana decepcionante em Ímola, que rendeu apenas um sétimo lugar com George Russell, enquanto Andrea Kimi Antonelli foi forçado a se retirar da corrida, pela primeira vez na carreira, devido a um problema com o acelerador, conforme explicado por Andrew Shovlin, engenheiro-chefe de pista Mercedes na análise pós-GP habitual.

"O problema estava no amortecedor e na telemetria vimos que o carro nunca corria com o acelerador com pé embaixo. Tentamos recalibrar os sensores em tempo real, mas com o acelerador não se brinca, porque pode haver um problema de segurança e Kimi parou".

Por outro lado, o W16 de Russell, nos boxes de Mônaco, foi submetido a uma verificação completa para encontrar o problema que George já estava enfrentando quando estava prestes a alinhar no grid de Ímola, apresentando um comportamento anormal.

A Mercedes no Principado tentará aproveitar ao máximo sua capacidade de ser competitiva na volta rápida: sabemos como a posição de largada é crucial para o resultado em Monte Carlo, apesar da FIA ter introduzido as duas paradas obrigatórias no regulamento esportivo deste ano.

Obviamente, do ponto de vista aerodinâmico, eles não estão buscando eficiência, mas a carga máxima possível: a asa traseira é a que tem a maior diâmetro de corda, tanto no plano principal quanto no flap móvel.

