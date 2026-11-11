George Russell conseguiu dar uma 'respirada' depois do GP de São Paulo de Fórmula 1, conseguindo recuperar uma posição na briga pela vice-liderança do campeonato. No entanto, a disputa segue firme depois do GP do Catar e de Abu Dhabi serem confirmados pela FIA.

Depois da corrida em Interlagos, onde terminou em quarto lugar com Andrea Kimi Antonelli 'cedendo' a posição para o companheiro de equipe nas últimas voltas, Russell está com 262 pontos, apenas um à frente de Lewis Hamilton e 17 atrás de Max Verstappen.

A situação do britânico ficou muito difícil por conta de todos os problemas que o carro #63 enfrentou ao longo da temporada, permitindo que Antonelli conquistasse o título já na Cidade do México.

Após a comemoração do título de construtores em Interlagos, Toto Wolff foi questionado sobre qual será a conduta da Mercedes nas últimas três corridas do calendário - Las Vegas, Catar e Abu Dhabi - envolvendo Russell e possíveis ordens de equipe.

O chefe da equipe de Brackley foi sincero e disse que "ainda não tinha pensado" na tabela de campeonato, mas ainda defende que Russell segue na briga pela vice-liderança e a Mercedes precisa pensar também nesse resultado.

"Claramente, ele está na disputa... Queremos que ele some o máximo de pontos possível e, com sorte, termine em segundo lugar", explicou Wolff.

"E precisamos pensar no que vamos fazer em relação a isso. Mas existe a possibilidade de darmos todo o apoio a ele".

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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