A Mercedes, diferente do que era esperado, não foi considerada a montadora com o melhor motor a combustão do grid da Fórmula 1. Na verdade, a Red Bull é a única que não poderá mexer em sua unidade de potência.

A Audi e a Ferrari já usaram o ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização). A equipe de Gabriel Bortoleto introduziu o novo motor em Barcelona, enquanto o time de Maranello fez suas modificações para Áustria.

Na corrida em Spielberg, Andrea Kimi Antonelli e George Russell receberam novos componentes para o motor, mas nenhum era uma atualização de fato, apenas novas peças para garantir a confiabilidade do carro.

A Mercedes garantiu novas baterias para seus pilotos; isso porque a equipe encontrou a razão para os mais recentes abandonos na peça. O time já poderia estar trabalhando em um novo motor; no entanto, eles estão pensando em outros planos.

Toto Wolff confirmou que os novos motores não incluíam atualizações e que a Mercedes ainda não está pensando em se utilizar do ADUO - pelo menos enquanto o projeto atual estiver tendo os resultados positivos.

"Não houve nenhuma melhoria no projeto, e no momento não há nenhuma melhoria planejada", explicou o chefe do time de Brackley.

Essa decisão pode ser uma péssima notícia para a Red Bull, isso porque o projeto construído em parceria com a Ford deve continuar sendo a referência, uma vez que é difícil imaginar a Ferrari ou qualquer outra montadora dando um salto grande o suficiente para alcançar a escuderia de Milton Keynes.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!