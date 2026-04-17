F1: 'Mercedes não manterá dominância até o fim do ano', avalia Russell
Britânico destacou que as outras equipes já estão se aproximando e devem entrar na briga nas próximas corridas
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
A Mercedes começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 bem à frente das rivais. A equipe venceu todas as três primeiras corridas do ano - inclusive a sprint na China. No entanto, George Russell acredita que a dominância do time não deve perdurar até o fim do calendário.
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), o britânico destacou que as outras equipes estão, aos poucos, entendendo como fazerem seus monopostos se tornarem mais competitivos.
Russell apontou que a Mercedes começou o ano de maneira positiva, assim como a Ferrari. As duas equipes se destacaram nas primeiras corridas, mas a McLaren se aproximou no Japão, apesar de não terem levado nenhuma atualização.
"Naturalmente, aquelas grandes diferenças que vimos em Melbourne, acho que já diminuíram, e todo mundo vai continuar evoluindo e entendendo mais a cada corrida".
Na sequência, o piloto comentou que não acredita que a Mercedes continuará com a mesma vantagem até o fim da temporada.
"Então, acho que o grid vai se aproximar aos poucos, mas não acho que você vai ver mudanças drásticas de repente. Mas também não espero que nossa grande vantagem de ritmo continue indefinidamente. Acho que os outros vão chegar muito perto".
Russell comentou que a mudança no campeonato não deve afetar seu desempenho, já que ele está acostumado com as duas situações: ter um carro competitivo ou um carro lento.
"Sigo fazendo o meu trabalho, tratando como qualquer outro fim de semana de corrida e simplesmente aproveitando o que faço".
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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