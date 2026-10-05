F1: Mercedes pede simplificação após carros "terrivelmente complexos" causarem caos na Malásia

O GP do Bahrein na Malásia foi palco de uma cena bizarra na volta de formação, com vários carros andando lentamente antes mesmo do início da corrida. A corrida sofreu um atraso de mais de 90 minutos, enquanto a FIA se apressava para enviar uma correção de software. O vice-chefe de equipe da Mercedes, Bradley Lord, acredita que esse seja um exemplo de por que a Fórmula 1 deveria buscar a simplificação, chamando os carros de “terrivelmente complexos”.

As unidades de potência introduzidas sob o regulamento de 2026 têm sido alvo de intensas críticas de torcedores e pilotos, que demonstraram rápida rejeição ao gerenciamento de energia entre o motor a combustão interna e o MGU-K. O final de semana em Sepang, no entanto, levou a insatisfação ao limite, com alguns dos principais nomes do grid enfrentando problemas antes mesmo do início da corrida.

Lord, cuja equipe lidera a classificação de construtores com uma unidade de potência robusta, alerta que o campeonato deve se afastar desses sistemas complexos.

“Isso mostra que a F1 é realmente difícil”, disse sobre a caótica volta de abertura. “E que, quando nos deparamos com situações que nunca enfrentamos antes... Acho que há um motivo para fazermos testes antes das corridas, e essa foi uma situação não testada, uma situação inédita".

“Portanto, sabemos que esses carros são terrivelmente complexos, que os regulamentos que os regem são extremamente complexos e que podemos, você sabe, mesmo agora, na 15ª ou 16ª corrida, ainda sermos pegos de surpresa por certos elementos deles. Por isso, acho que a direção geral para o futuro deve ser de maior simplificação, em vez de maior complexidade".

“O que aconteceu hoje, creio eu, foi apenas uma nota de rodapé em uma tarde de corrida que, fora isso, foi realmente emocionante. Portanto, provavelmente não ocupará muitas colunas nos jornais nem muitos minutos nas transmissões. Mas acho que isso reforça a ideia de que simplicidade versus complexidade é uma direção válida para o esporte seguir".

A equipe de Brackley tem se mostrado muito forte desde as mudanças no regulamento no início de 2026, após três anos difíceis com carros de efeito solo. Embora o pacote de atualizações que trouxe para Sepang não tenha rendido os ganhos que seus pilotos esperavam, o W17 tem sido, de modo geral, a máquina dominante em 2026.

O ano de 2030 trará, de fato, uma unidade de potência diferente para a F1 — com motor V8 e um nível menor de eletrificação. No momento, parece que os fãs (e Lord) acabarão tendo seu desejo realizado.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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