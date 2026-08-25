F1: Mercedes pode aplicar ADUO no motor de Antonelli em Monza; entenda

A Mercedes já decidiu que Kimi Antonelli utilizará uma nova unidade de potência no GP da Itália de Fórmula 1, o que o fará perder posições no grid de largada. No entanto, a punição pode esconder uma vantagem importante para o líder do campeonato.

Isso porque o motor instalado no carro de Antonelli em Monza pode ser justamente uma unidade de potência equipada com evoluções desenvolvidas a partir do ADUO, mecanismo criado para permitir que fabricantes com déficit de desempenho tenham maior liberdade para desenvolver os motores ao longo do ano.

A FIA definiu em junho que a Red Bull era a equipe referência no ADUO, apesar da superioridade da Mercedes nas primeiras etapas do ano. Com isso, o time alemão ganhou a possibilidade de evoluir sua unidade de potência. Ainda assim, segundo Toto Wolff, a equipe não utilizaria o recurso este ano.

No entanto, de acordo com as informações de Brackley, o motor número 5, o qual será utilizado por Antonelli e possivelmente por George Russell, foi revisto não apenas no gerenciamento da grande turbina, com alterações na inclinação e no número de palhetas, podendo representar a grande resposta da Mercedes à Ferrari, que também terá atualizações em Monza.

A Scuderia irá estrear o motor 067/6, equipado com o segundo desenvolvimento do ADUO. Fala-se de uma unidade que poderá valer cerca de quinze cavalos com a nova gasolina Shell.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Eric Le Galliot

Se o novo motor da Mercedes se revelar um passo a frente também graças ao novo combustível Petronas, então ele poderá se tornar um instrumento útil para restabelecer a ordem de forças da categoria, com a Mercedes capaz de conter o avanço da McLaren e da Ferrari. Porém, vale lembrar que o motor atualizado com o ADUO poderá ser então fornecido também às clientes, com a própria McLaren podendo se beneficiar.

Diante desse cenário, o GP da Itália deverá dar indicações muito importantes sobre qual será o andamento dos dois campeonatos mundiais, enquanto se espera que a Mercedes leve para a Malásia, em outubro, o grande pacote de atualização aerodinâmica do W17.

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