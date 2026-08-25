F1: Mercedes pode aplicar ADUO no motor de Antonelli em Monza; entenda

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Italiano terá de pagar vinte posições no grid de largada como punição, mas pode se beneficiar de uma unidade de potência com evoluções concedidas graças ao ADUO

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Dettaglio tecnico Mercedes W17, Power Unit

A Mercedes já decidiu que Kimi Antonelli utilizará uma nova unidade de potência no GP da Itália de Fórmula 1, o que o fará perder posições no grid de largada. No entanto, a punição pode esconder uma vantagem importante para o líder do campeonato.

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Isso porque o motor instalado no carro de Antonelli em Monza pode ser justamente uma unidade de potência equipada com evoluções desenvolvidas a partir do ADUO, mecanismo criado para permitir que fabricantes com déficit de desempenho tenham maior liberdade para desenvolver os motores ao longo do ano. 

A FIA definiu em junho que a Red Bull era a equipe referência no ADUO, apesar da superioridade da Mercedes nas primeiras etapas do ano. Com isso, o time alemão ganhou a possibilidade de evoluir sua unidade de potência. Ainda assim, segundo Toto Wolff, a equipe não utilizaria o recurso este ano.

No entanto, de acordo com as informações de Brackley, o motor número 5, o qual será utilizado por Antonelli e possivelmente por George Russell, foi revisto não apenas no gerenciamento da grande turbina, com alterações na inclinação e no número de palhetas, podendo representar a grande resposta da Mercedes à Ferrari, que também terá atualizações em Monza.

A Scuderia irá estrear o motor 067/6, equipado com o segundo desenvolvimento do ADUO. Fala-se de uma unidade que poderá valer cerca de quinze cavalos com a nova gasolina Shell.

Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Eric Le Galliot

Se o novo motor da Mercedes se revelar um passo a frente também graças ao novo combustível Petronas, então ele poderá se tornar um instrumento útil para restabelecer a ordem de forças da categoria, com a Mercedes capaz de conter o avanço da McLaren e da Ferrari. Porém, vale lembrar que o motor atualizado com o ADUO poderá ser então fornecido também às clientes, com a própria McLaren podendo se beneficiar. 

Diante desse cenário, o GP da Itália deverá dar indicações muito importantes sobre qual será o andamento dos dois campeonatos mundiais, enquanto se espera que a Mercedes leve para a Malásia, em outubro, o grande pacote de atualização aerodinâmica do W17.

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