F1: Mercedes prevê "nenhuma surpresa" com novas regras de 2026

O vice-diretor técnico da Mercedes, Simone Resta, acredita que as equipes de Fórmula 1 não serão surpreendidas com as novas regras de 2026, apesar das preocupações com os regulamentos anteriormente levantadas.

No próximo ano, a F1 introduzirá novos regulamentos de motor e aerodinâmica em uma nova era, destacada pela remoção do MGU-H para ter maior dependência da energia elétrica, aerodinâmica ativa e uma queda no peso do carro.

Após a revelação completa da reformulação das regras de 2026 há 12 meses, as equipes têm se aprofundado nos detalhes, o que gerou preocupações com a possibilidade de os carros ficarem sem bateria nas retas em determinados circuitos que dependem muito da potência.

Embora alguns tenham usado a questão como uma ferramenta política, o que alimentou brevemente o ímpeto por trás de uma proposta de retorno do motor V10 que acabou sendo rejeitada, a F1 está comprometida com as regras de 2026 e as equipes estão trabalhando em colaboração com a categoria e a FIA para resolver as preocupações.

Após o receio inicial, as equipes agora veem espaço para inovação, com o 'guru do design' Adrian Newey apontando que os regulamentos permitem "mais flexibilidade para inovação e abordagens diferentes do que parece à primeira vista", enquanto supervisiona a preparação da Aston Martin para o próximo ano.

Renderizações de carros da FIA para a F1 2026 Foto de: FIA

Embora a prova do sucesso só seja descoberta quando a temporada de 2026 começar, Resta, da Mercedes, está confiante de que o trabalho realizado pelas equipes com a FIA garantirá que problemas e brechas sejam resolvidos antes que seja tarde demais.

"Acho que a FIA está muito ativa no momento, recebendo indicações de todas as equipes para fechar todas as brechas nas regras", disse Resta ao Motorsport.com em Ímola. "Não acho que haverá surpresas, as regras parecem estar completamente definidas. Tenho certeza de que veremos projetos muito diferentes para tentar fazer a diferença".

"A FIA parece ter conseguido fazer um bom trabalho: montou um pacote completo de regras que deixa muita liberdade para as equipes darem o melhor de si. Agora é hora de trabalhar e não de falar, é hora de fazer a diferença".

Resta não descartou completamente os possíveis problemas com os carros que ficam sem bateria em circuitos como Monza, mas minimizou o impacto esperado que isso poderia ter.

Renderização do carro da FIA para a F1 2026 Foto de: FIA

"Talvez haja problemas a serem compreendidos com base na pista em que correremos, [mas] em muitas pistas o problema não será evidente", disse ele. "Provavelmente veremos [o problema] em Monza, mas já haverá algumas mudanças no uso da unidade de potência; portanto, honestamente, não acho que será um grande problema. Veremos".

Com as equipes podendo se concentrar nos preparativos para 2026 desde janeiro, Resta acredita que as regras agora estão estáveis, além de "pequenas coisas que estão definidas" nas regras aerodinâmicas, o que permitiu que as equipes se dedicassem ao trabalho de desenvolvimento.

"O regulamento passou por uma forte evolução e, no momento, encontrou estabilidade", explicou ele. "Acho que ele está bastante maduro, mesmo que haja refinamentos contínuos na parte aerodinâmica, pequenas coisas que serão definidas, mas fundamentalmente ele está definido. E isso é positivo".

"Desde o início de janeiro, todas as equipes puderam fazer o desenvolvimento no túnel e no CFD [Dinâmica de Fluidos Computacional, também conhecida como túnel de vento virtual], podendo ver em primeira mão como esses carros funcionam: tendo iniciado o desenvolvimento, começamos a recuperar a carga perdida".

Ele acrescentou: "Acho que os regulamentos de 2026 agora estão estáveis e, se acrescentarmos que os mecânicos das equipes estão começando a entender melhor como os carros funcionam, estaremos diante de uma das maiores mudanças na história da F1, porque tudo está entrando em sincronia'.

"Haverá um motor completamente novo, sem MGU-H, mas com combustíveis sustentáveis. Mas não é só isso, pois será adicionada uma nova aerodinâmica, sem efeito de solo, então voltaremos atrás. Além disso, haverá novos componentes eletrônicos, pneus que ficarão menores e carros que pesarão 50 kg a menos do que os carros atuais. Adicionaremos novos requisitos de segurança, portanto, modificações nos painéis do chassi para homologação".

"Consequentemente, isso significa que toda a mecânica também será revisada, portanto, novas transmissões, modificações na suspensão, nos freios e na aerodinâmica ativa serão lançadas. É um pouco como a tempestade perfeita, tudo chegará ao mesmo tempo, enquanto no passado as coisas sempre estiveram um pouco fora de fase".

"O desafio é muito complexo, mas oferece uma oportunidade, porque haverá várias possibilidades para tentar fazer a diferença. Digamos que será um regulamento que colocará as equipes diante de mais riscos de cometer erros do que o atual", concluiu.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

