F1 - Mercedes prevê virada de chave no campeonato após pausa do meio do ano: "Riscos são ainda maiores"

A Fórmula 1 concluiu a primeira metade da temporada após o GP da Hungria no último fim de semana e entra na tradicional pausa de meio de ano. Líder do campeonato de pilotos e equipes, a Mercedes chega às férias vivendo uma de suas melhores fases desde 2020, mas sabe que não pode se precipitar.

O time alemão começou o ano como dominante absoluto, vencendo os seis primeiros GPs, porém, com a melhora de desempenho dos rivais nas últimas semanas, especialmente Ferrari e McLaren, a pressão aumentou. Para a Mercedes, a retomada do campeonato no GP da Holanda, em Zandvoort, marcará o início de uma fase decisiva e ainda mais intensa na briga pelo título.

A avaliação foi feita pelo diretor técnico adjunto da equipe, Simone Resta, durante participação no Nu Silver Arrows Radio Show. O engenheiro destacou a virada de chave mental após as férias da categoria.

"A história nos mostra isto: depois da pausa, a disputa pelo campeonato sempre muda. A pressão sobre as equipes que estão na liderança aumenta, mas a sobre aquelas que tentam alcançá-las também", disse.

À medida que as etapas finais se aproximam, a margem para erros diminui drasticamente. Para Resta, o fator determinante para o título de 2026 não será apenas a velocidade do carro na pista, mas a capacidade estrutural de cada time em suportar a tensão do momento decisivo.

"O ambiente se torna muito mais intenso e a importância de cada resultado aumenta ainda mais. É nesse momento que se vê a verdadeira força e resiliência de uma organização. É quando fica claro se as equipes conseguirão lidar com a pressão e manter seu desempenho em um período em que os riscos crescem ainda mais", acrescentou. "Muitas vezes, campeonatos são vencidos ou perdidos exatamente nesse período"

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