O Mercedes 190 E 2.3-16 de Ayrton Senna é o foco de um leilão da RM Sotheby's em Londres no dia 1º de novembro. O preço estimado é de 290 mil euros, ou cerca de R$ 1,9 milhões. No entanto, esse não é um 190 qualquer, mas o carro pessoal de Senna, que ele adquiriu em 1985 - logo após seu triunfo na Corrida dos Campeões em Nürburgring, uma das corridas que marcou o início de sua jornada como lenda não só do automobilismo, mas da Fórmula 1.

A vitória que mudou tudo

Em 12 de maio de 1984, o jovem Senna, então estreante na Fórmula 1 com a Toleman, foi convidado pela Mercedes para uma corrida de aniversário para comemorar a abertura do novo circuito de GP em Nürburgring. Havia 20 grandes nomes do automobilismo na largada, incluindo Niki Lauda, Alain Prost e Carlos Reutemann. Todos os pilotos alinharam em carros idênticos: o novo Mercedes 190 E 2.3-16 em uma configuração especial de corrida.

Na chuva, Senna partiu do terceiro lugar no grid, ele superou Lauda e Prost e levou seu 190 E para vitória à frente de uma fila inteira de campeões consagrados. Naquele mesmo dia, o brasileiro decidiu que queria ter um 190.

O carro vencedor foi levado para o Museu da Mercedes e está em exibição lá desde então. O carro de Lauda foi vendido na versão de corrida e atualmente pertence a um colecionador suíço.

Os outros carros foram restaurados de acordo com as especificações de fábrica e vendidos como carros de estrada; apenas os carros de Senna e Lauda ainda estão comprovadamente em sua versão original de corrida. Senna recebeu um carro novo azul e preto metálico como prêmio por sua vitória. No entanto, Senna aparentemente ainda queria um 190.

O carro de Senna

O Mercedes que agora está sendo leiloado foi encomendado diretamente da fábrica em 1985. Senna foi buscá-lo pessoalmente em Stuttgart - junto com seu compatriota Mauricio Gugelmin - e depois o levou até Esher, na Inglaterra, onde morava na época.

O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome.

Lewis Hamilton posou ao lado do Mercedes 190 E em 2016 Foto: Motor1.com Fabricante

Senna dirigiu o 190 por dois anos, percorrendo quase 45 mil quilômetros, antes de vendê-lo em 1987 - com o objetivo de se mudar para Mônaco e se juntar à McLaren. Nos anos seguintes, o carro mudou de mãos apenas algumas vezes e acabou nas mãos do atual proprietário, que o comprou em 1996 e o levou para a Austrália em 2004.

Hoje, ele tem quase 250 mil quilômetros rodados e ainda mantém alguns detalhes exclusivos - incluindo a assinatura de Niki Lauda no compartimento do motor, 'rabiscado' no GP da Austrália de 2016. O equipamento também inclui o conjunto de ferramentas original, o rádio Becker Mexico, o extintor de incêndio original e até mesmo o kit de primeiros socorros não utilizado.

Para entusiastas e colecionadores, esta é, portanto, uma oportunidade única: não apenas para comprar qualquer Mercedes 190, mas para colocar um carro que foi dirigido de Senna em sua própria garagem. Mesmo que provavelmente seja um dos carros usados mais caros do mundo, com 250 mil quilômetros rodados.

